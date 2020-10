Le smartphone Xiaomi Mi 10T Pro est disponible à partir d’aujourd’hui

Annoncés il y a quelques semaines maintenant et après une phase de précommande, les nouveaux smartphones Xiaomi Mi 10T sont désormais disponibles en boutique et en ligne. À vous l’écran 120 Hz, la 5G, le capteur photo 108 mégapixels et la possibilité de filmer en 8K ?v

Aujourd’hui, ce n’est pas un, ni deux mais bel et bien trois smartphones qui sont disponibles dans le commerce. En effet, le constructeur chinois Xiaomi vient d’alimenter les boutiques avec ses nouveaux smartphones Mi 10T, Mi 10T Pro et Mi 10T Lite. Présentés récemment, ils veulent offrir une expérience haut de gamme pour un prix plus abordable. Ils sont proposés à partir de 300 € pour la version Lite.

300 € mais 5G et écran 120 Hz

Le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite est donc le plus accessible de la gamme Mi 10T. Pourtant, il est 5G et il profite d’un écran LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme les meilleurs. Il s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 750G pour sa puissance de calcul associée à 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage extensibles. Il y a un quadruple capteur photo au dos avec un module principal de 64 mégapixels alimenté par une batterie d’une capacité de 4820 mAh qui peut être rechargée rapidement à 33 W. Le Xiaomi Mi 10T Lite est disponible à partir de 300 € environ.

Beaucoup de points communs entre les Mi 10T et Mi 10T Pro

La version du milieu, le Mi 10T partage beaucoup de composants avec le Mi 10T Pro. Par exemple, ils profitent du même écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, comme les smartphones de jeu. Ils sont tous les deux équipés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide. La version Pro embarque le capteur photo 108 mégapixels tandis que c’est un Sony de 64 mégapixels qui est installé sur le Mi 10T. Les deux disposent de capteurs supplémentaires de 13 mégapixels et 5 mégapixels pour faire des photos macro. Enfin, notez que le Mi 10T Pro est capable de filmer avec une définition 8K, si vous avez une télévision compatible.

Le smartphone Xiaomi Mi 10T est disponible à 499€ mais vous le trouverez déjà en promotion à 419.99€ chez Rakuten. Pour le Mi 10T Pro en version 8+128 Go, vous le trouverez à 586€ chez Amazon.