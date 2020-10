Profitez de -28% de réduction immédiate sur l’iPhone 11

Même si l’iPhone 12 pointe le bout de ses antennes, l’iPhone 11 reste toujours un smartphone d’exception qui permet de profiter au maximum de sa vie numérique. Désormais, il profite d’une baisse de prix importante et vous est proposé à 639 € au lieu de 899 € dans sa version 64 Go, finition noire.

iPhone 11 en promotion

Alors que ce que l’on appelle les Early-adopters se ruent sur les nouveaux iPhone 12 pour essuyer les plâtres, vous avez tout intérêt à vous fier à des technologies éprouvées déjà disponibles au sein du précédent modèle qu’est l’iPhone 11. En effet, celui-ci profite d’un très bel écran de 6,1 pouces Super Retina HDR et d’une possibilité de reconnaissance faciale pour vous permettre d’être le ou la seule à l’utiliser. Déjà protégé contre les éclaboussures et même l’immersion, l’iPhone 11 met à votre disposition tout son savoir-faire en matière de prise de photos avec d’excellents résultats qu’il s’agisse de prises de vue réalisées la nuit ou en plein jour.

Se divertir, profiter, travailler, tout est possible avec l’iPhone 11

Proposé en finition noire, l’iPhone 11 dispose d’une capacité de stockage de 64 Go pour les applications mais également vos documents, la musique et les vidéos, par exemple. Toutefois, vous avez la possibilité de réaliser des sauvegardes dans le cloud, dans l’espace prévu à cet effet afin d’assurer la pérennité de vos données et aussi leur accessibilité depuis n’importe quel poste connecté à Internet. Aucun problème pour se divertir, voire travailler avec l’iPhone 11 qui sait utiliser ses ressources de manière intelligente pour vous permettre de tenir au minimum une journée et demie. Animé par iOS 13 avec la promesse d’un passage vers iOS 14, le système est aussi fluide au déballage qu’avec de très nombreuses applications rendant son utilisation très agréable au quotidien.

L’iPhone 11 d’une capacité de stockage de 64 Go est disponible au prix de 639 € au lieu de 899 €, soit une remise de 28%.