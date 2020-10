Vente Privée : Galaxy A20S offert avec Free et Veepee

Lancement imminent de la vente privée Free Mobile sur le site Veepee ! Encore une fois, les deux compères proposent une offre très alléchante avec en prime un smartphone offert, et pas n’importe quel smartphone car il s’agit du Samsung Galaxy A20S. Ne perdez pas une minute pour bénéficier de cette offre. On vous dit tout !

Samsung Galaxy A20S offert

Une nouvelle vente privée Free Mobile vient de voir le jour sur le site Veepee. On découvre à l’instant que pour toute souscription à un forfait illimité Free 100 Go à 19.99€ par mois pendant 24 mois, le Samsung Galaxy A20S est gratuit.

Un forfait mobile illimité avec un smartphone gratuit, c’est un peu Noël avant l’heure ! Il s’agit d’un téléphone d’entrée de gamme d’une valeur de 199€ doté d’un écran TFT LCD de 5,8 pouces avec une définition HD+. Il embarque un SoC Exynos 7884 épaulé par 3 Go de RAM. Côté photo, il est équipé d’un double capteur photo de 13+5 mégapixels. Avec une batterie de 4000 mAh, il offre une belle autonomie.

Forfait Free 100 Go à 19.99€

Pour bénéficier du smartphone offert, vous devez souscrire directement sur le site Veepee à un forfait Free Mobile 100 Go à 19.99€ par mois. Pour les abonnés Freebox, vous aurez le droit à un forfait illimité pour 15.99 euros par mois seulement. Ce bon plan implique un engagement de 24 mois.

Avec ce forfait très complet, vous bénéficiez de nombreux avantages en termes de communication. Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France mais aussi vers de nombreuses autres destinations comme les Etats-Unis, le Canada ou encore la Chine. En plus, les SMS et MMS sont également illimités. C’est un forfait recommandé pour tous ceux qui voyagent ou qui ont besoin de communiquer avec des proches vivant à l’étranger.

Côté data, vous bénéficiez du réseau 4G+ en France mais également de 25 Go d’internet à utiliser à l’étranger. La cerise sur le gâteau, c’est l’accès à l’application Ligue 1 Uber Eats !

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour en profiter !