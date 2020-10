Concept Vivo IFEA, une caméra frontale qui se détache du smartphone

La marque Vivo est à l’origine de plusieurs innovations comme le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ou la caméra jaillissante, par exemple. Elle pourrait créer une nouvelle tendance grâce à son concept de caméra frontale complètement amovible se détachant du smartphone. Voici tous les détails.

Spécialisée dans la fabrication de smartphones, la marque Vivo vient d’annoncer son arrivée sur le marché français avec une gamme déjà complète de mobiles du plus haut de gamme, le X51 5G à l’entrée avec le Y11s. Mais c’est peut-être sur ces innovations que l’on va remarquer cette société qui appartient au même groupe que Oppo, OnePlus et realme. En effet, elle vient de présenter un smartphone dont la particularité est de proposer une caméra frontale totalement amovible.

Pourquoi ce concept ?

Baptisé IFEA Camera Mobilephone, ce nouveau mobile pourrait bien résoudre le fameux problème du taux d’occupation maximum de la façade avec l’écran. En effet, comme il faut nécessairement une caméra qui permet de se prendre en selfie, les ingénieurs se creusent les méninges pour trouver des solutions plus ou moins astucieuses. Ainsi, on a vu la caméra jaillissante qui permet d’avoir une surface totale d’écran, mais avec un smartphone qui ne peut pas être très fin ou encore le bloc optique pivotant comme sur l’Asus Zenfone 7, par exemple. Mais sur le IFEA Camera Mobilephone, l’idée est d’avoir un bloc caméra qui se détache de l’appareil.

Une caméra, plusieurs utilisations

L’intérêt de ce concept est double. En effet, non seulement il permet de profiter d’une surface totale d’affichage pour l’écran, mais il peut aussi être utile pour prendre des photos à distance. En effet, comme le module est amovible, il peut être placé dans différents endroits, mais contrôlé via le smartphone, à quelques mètres. Pour aller plus loin, la caméra pourrait même être installée sur des accessoires de fixation pour l’embarquer lors de la pratique sportive pour la transformer en une sorte de GoPro.

Pour le moment, le Vivo IFEA n’est qu’un projet et il n’est pas encore question d’une commercialisation de produit, mais le concept semble assez prometteur. Reste à voir si des personnes se montreront suffisamment intéressées pour que le fabricant se décide à concrétiser l’étude.