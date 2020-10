Gameloft et l’Asus ROG Phone 3, une collaboration pour une meilleure immersion

Le studio de développement de jeux vidéo Gameloft vient de conclure un partenariat exclusif avec la marque Asus et plus particulièrement sa branche gaming, Republic Of Gamers (ROG) pour proposer une nouvelle expérience de jeu sur le smartphone ROG Phone 3 très récemment annoncé. Ainsi, les joueurs pourront profiter d’une immersion la plus complète possible depuis leur mobile.

Le jeu sur smartphone est une activité de plus en plus pratiquée, et ce, quel que soit l’âge ou le genre. Aussi, les constructeurs proposent des produits adaptés à l’image d’Asus, l’un des fabricants les plus actifs dans l’univers du gaming sur mobile ou sur PC. Le smartphone ROG Phone 3 est le parfait exemple de l’appareil permettant de s’adonner à des parties de jeux vidéo grâce à la puissance de son processeur Qualcomm Snapdragon 865+ associé à 12 Go de mémoire vive et son écran AMOLED de 6,59 pouces ayant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de seulement 1 ms, histoire de prendre l’avantage sur l’adversaire. Sa batterie a une capacité de 6000 mAh et il dispose de bouton type gâchette pour les jeux de tirs.

Le mobile d’accord, mais les accessoires aussi sont importants

Le smartphone vient aussi avec des accessoires pensés par la marque afin d’augmenter l’expérience de jeu de l’utilisateur. Ainsi, il y a le ROG TwinView Dock 3. Il s’agit d’un dispositif permettant d’accueillir le mobile et de profiter d’un second écran. Il intègre aussi une batterie afin de jouer plus longtemps. Mais avoir du bon matériel, c’est déjà bien encore faut-il que les jeux soient adaptés. Jusqu’ici ce n’était pas vraiment le cas, mais la donne pourrait bien changer avec le partenariat conclu entre Gameloft et Asus.

Des jeux optimisés pour le double affichage

Gameloft est à l’origine des jeux Asphalt 9 : Legends, Modern Combat 5 : Blackout, Dungeon Hunter 5 et Dungeon Hunter Champions. Ces applications ont donc été optimisées pour que l’utilisateur bénéficie d’une expérience en double affichage sur le ROG TwinView Dock 3. Le second écran sert ainsi à afficher des informations supplémentaires. En outre, les équipes des deux entreprises ont travaillé afin d’augmenter le taux d’images par seconde sur ces jeux.

Le smartphone Asus ROG Phone 3 est actuellement disponible pour un prix de 1000 € environ avec 12 Go ou 1100 € avec 16 Go de RAM. Mais La Fnac vous propose dès aujourd'hui une remise de 60 euros. Comptez sur un tarif de 250 € environ pour le support avec écran supplémentaire Asus ROG Phone Twinview Dock 3.