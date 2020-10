iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, lequel choisir ?

Les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont disponibles à la vente depuis quelques jours maintenant. Il n’est évident de faire le bon choix entre les deux appareils d’Apple qui proposent chacun des caractéristiques techniques intéressantes. Voici quelques éléments pour vous aider à vous décider.

Votre cœur balance entre l’iPhone 12 et iPhone 12 Pro et vous ne savez pas vraiment comment choisir entre ces deux smartphones de toute dernière génération ? Commençons déjà par les parties communes aux deux mobiles de la pomme. Leur design. Il est identique. En effet, dans les deux cas, vous pouvez profiter d’un appareil avec un écran en céramique et un dos spécialement renforcé par rapport aux précédents modèles. En outre, ils arborent tous les deux des formes plutôt rectilignes rappelant celles de l’iPhone 5. Les couleurs sont différentes. Pour l’iPhone 12, vous avez le choix entre du noir, du blanc, du vert, du bleu ou le RED Product. Pour la version Pro, plus qualitative, vous pouvez choisir entre l’argent, le graphite, l’or ou le bleu « pacifique ». Les deux smartphones ont exactement les mêmes dimensions. Attention, par contre, l’iPhone 12 fait 162 grammes contre 187 grammes pour la version Pro qui sera donc plus lourde en poche.

Beaucoup de similitudes entre les deux

Question capacité de stockage, les versions Pro démarrent avec 128 Go là où vous pouvez débuter à 64 Go avec l’iPhone 12 si vous aimez utiliser le cloud pour sauvegarder vos données en dehors du smartphone. Les deux mobiles ont exactement le même écran. Ils profitent d’une dalle OLED Super Retina de 6,1 pouces avec une densité de pixels de 460 ppp. Tous les deux peuvent monter jusqu’à une luminosité de 1200 nits. Ils sont tous les deux étanches et profitent également de la même puce Apple A14 Bionic, comme tous les iPhone 12. La batterie du modèle Pro est un peu plus endurante que celle intégrée au sein de l’iPhone 12. Apple promet 2 heures de lecture de vidéo en plus sur le premier et jusqu’à 65 heures d’écoute de musique contre un maximum de 50 heures pour le second. Tous les deux peuvent recharger sans fi et sont compatibles avec la nouvelle solution de charge Apple MagSafe ou Qi, pour une solution plus universelle.

Le nombre de capteurs un critère déterminant

Pour la partie photo, il y a quelques différences. En effet, esthétiquement déjà, on constate la présence de deux capteurs au dos de l’iPhone 12 alors qu’il y en a trois derrière l’iPhone 12 Pro. Pour l’iPhone 12, il s’agit d’un capteur 12 mégapixels ultra grand angle et d’un autre 12 mégapixels grand angle. Pour la version Pro, on profite de trois capteurs 12 mégapixels avec les deux premiers mais, en plus, un capteur téléobjectif. Cela permet notamment d’avoir un zoom numérique maximum de 10x alors qu’il est de 5x sur l’iPhone 12. Le zoom optique est de 2x dans les deux cas. Notez aussi l’intégration d’un double stabilisateur d’image dans la version Pro. Ce modèle profite également d’un scanner LiDAR. Celui-ci permet d’optimiser les portraits en mode nuit, par exemple. Il peut également servir à mesurer avec une très grande précision, les éléments devant l’appareil pour une modélisation 3D, via des applications spécifiques. Vous aurez donc plus de possibilités avec l’iPhone 12 Pro en termes de photo mais reste à savoir si vous en avez réellement besoin.

Avec ces critères comparés, vous devriez maintenant avoir une idée plus précise du modèle qui correspond à vos attentes. L’iPhone 12 est actuellement disponible à partir de 909 € pour la version 64 Go. L'opérateur RED by SFR propose en ce moment une très belle offre avec l'iPhone 12 à 879€ seulement. Comptez sur un prix de départ de 1159 € pour l’iPhone 12 Pro avec 128 Go d’espace de stockage interne.