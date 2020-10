Les forfaits mobiles 80 Go en promotion cette semaine

En ce moment les opérateurs proposent de belles promotions sur les forfaits mobiles 80 Go. C’est le moment de souscrire à un forfait complet à petit prix. Découvrons ensemble les offres de Free Mobile, de B&You et de RED by SFR et trouvez le forfait qui vous convient.

Forfait Free Mobile à 12.99€

Free Mobile propose jusqu’à ce soir sa série limitée Free 80 Go pour 12.99€ par mois seulement. Après un an, le forfait 100 Go à 19.99€ vous sera automatiquement attribué. Si vous êtes un abonné Freebox, vous aurez le droit au forfait illimité pour 15.99€. Pour moins de 13 euros, vous profiterez des appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que des SMS et MMS illimités en France. Avec Free, vous surferez sur le réseau 4G+. Et si vous avez prévu des vacances à l’étranger, vous pourrez profiter de 10 Go d’internet et des communications illimitées depuis l’Europe et les DOM. Attention, il nous vous reste que quelques heures pour en profiter !

Forfait B&You 80 Go à 14.99€

Avec B&You, vous profiterez d’un forfait sans engagement et de la qualité du réseau Bouygues Télécom. Jusqu’au 28 octobre, le forfait 80 Go est à 14.99€ par mois seulement au lieu de 17.99€. C’est le moment de faire des économies ! Pour ce tarif, les appels, SMS et MMS sont illimités en France. De plus, B&You met à votre disposition 10 Go d’internet à utiliser en Europe ou dans les DOM. Le petit plus de l’offre du moment, c’est 3 mois d’abonnement offert à Spotify Premium. C’est l’occasion d’écouter vos musiques préférées sans limite.

Forfait RED by SFR 80 Go à 15€

Avec RED by SFR, le forfait 80 Go est à 15€ au lieu de 17€ habituellement jusqu’au 2 novembre. Et c’est sans engagement ! Là aussi, vous avez le droit aux communications illimitées et à 10 Go d’internet depuis l’Europe et les DOM. L’avantage du forfait RED est qu’il est personnalisable. Si besoin, vous pouvez recharger 1 Go pour 2€ seulement et ce dans la limite de 4 recharges. Ainsi votre forfait s’adapte à vos besoins. Vous ne serez jamais à court de data grâce à ce forfait !

A vous de faire votre choix parmi ces trois forfaits 80 Go qui sont actuellement en promotion.