Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 128 Go est en promotion actuellement

Modèle de milieu de gamme, le smartphone Xiaomi Mi Note 10 a été annoncé en fin d’année dernière, mais reste parfaitement d’actualité. En effet, il profite d’une belle fiche technique notamment avec un écran AMOLED et un capteur photo principal de 108 mégapixels. Il est proposé en promotion à 497,90 € au lieu de 549 €. C’est le moment d’en profiter.

Xiaomi Mi Note 10 en promotion

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un mobile de milieu de gamme, le smartphone Xiaomi Mi Note 10 embarque des composants qui peuvent parfaitement rivaliser avec certains appareils vendus bien plus chers. Ainsi, il profite d’un large écran de 6,47 pouces utilisant une dalle AMOLED pour des couleurs éclatantes et des noirs extrêmement profonds. Il est animé par une puce véloce, le Snapdragon 730G pensé pour les jeux vidéo et qui est associé à 6 Go de mémoire vive. On peut compter sur un espace de stockage interne de 128 Go malheureusement pas extensibles, mais il y a toujours les sauvegardes sur le cloud qui peuvent palier à un manque de place, si nécessaire. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité record de 5260 mAh qui devrait vous permettre de tenir deux jours avec une seule charge.

Un capteur de 108 mégapixels embarqué

Pour la partie photo, le Mi Note 10 intègre le fameux capteur de 108 mégapixels aussi installé sur les modèles les plus haut de gamme du constructeur. Il est accompagné d’un capteur de 20 mégapixels pour les photos en grand angle. Il y a aussi un capteur de 12 mégapixels avec zoom optique 2x, un objectif téléphoto de 5 mégapixels avec zoom hybride 10x et zoom numérique jusqu’à 50x. Enfin, un dernier capteur de 2 mégapixels est dédié aux prises de vue en mode macro. Pour vous prendre en photo ou en vidéo, à l’avant, il y a un capteur de 32 mégapixels pour capter les moindres détails. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran afin de déverrouillage rapidement le mobile.

Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 est disponible à un prix de 497,90 € au lieu de 549 €, soit une remise de 9%.