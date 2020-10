Forfait Free Mobile 80 Go en promotion

On découvre ce matin que le forfait mobile Série Free 80 Go est toujours en promotion ! Même si son prix et les conditions de l’offre ont changé, vous pouvez y souscrire pour 13.99 euros par mois au lieu de 19.99 euros mais seulement jusqu’au 3 novembre. Alors, si vous aviez prévu de changer de forfait, regardez ce que vous propose Free !v

Forfait Free Mobile sans engagement

Free Mobile continue de vous gâter aujourd’hui avec sa promotion sur le forfait Série Free 80 Go à 13.99€ seulement au lieu de 19.99€ par mois pendant un an. Faites le plein d’économies pendant une année, le tout sans engagement. Vous restez libres de quitter l’opérateur quand vous en aurez envie. La résiliation est simple et rapide. Après la première année, vous bénéficierez automatiquement du forfait 100 Go pour 19.99€ par mois ou d’un forfait illimité pour 15.99€ si vous possédez un abonnement Freebox. Vous pourrez donc à ce moment là décider de poursuivre avec Free ou alors dénicher un nouveau bon plan.

Les avantages du forfait Free Mobile 80 Go

Pour 13.99€, Free Mobile met le paquet sur les avantages qui vous seront attribués en souscrivant à cette offre. En plus du tout petit prix, vous avez à votre disposition 80 Go d’internet sur le réseau 4G+ en France mais également 10 Go d’internet utilisables lors de vos voyages en Europe ou dans les DOM. L’accès à FreeWifi est illimité en France. Restez connectés partout où vous allez.

Côté communication, c’est l’illimité qui est à l’honneur ! Les appels sont illimités vers les mobiles et fixes en France et les DOM mais également depuis ces mêmes destinations. Même chose pour les SMS et MMS, ils sont illimités en France mais aussi depuis l’Europe et les DOM.

Vous avez 7 jours pour profiter de la belle offre proposée par Free, alors n’hésitez pas trop longtemps. C’est vraiment le bon moment pour faire des économies sur votre abonnement de téléphone.