Samsung travaille sur un nouveau concept de smartphone avec écran flexible pour optimiser le rendu audio

Récemment, Samsung a présenté ses smartphones avec un écran pliable, les Galaxy Z Flip 5G et le Galaxy Z Fold. Mais l’arrivée sur le marché des écrans flexibles et leur adoption par les acteurs de l’industrie du smartphone pourrait donner lieu à des appareils particulièrement innovants. C’est peut-être le cas d’un nouveau concept développé par Samsung qui utilise cette caractéristique pour concevoir un téléphone qui se déplie hors du boîtier pour créer une caisse de résonance pour le haut-parleur afin de lui apporter un meilleur rendu. En voici tous les détails.

Récemment, comme toutes les grandes sociétés industrielles, Samsung a déposé un brevet donnant lieu à un document public. Celui fait état de nouvelles possibilités pour les futurs smartphones Galaxy. En effet, grâce à l’intégration d’un écran flexible, celui-ci pourrait présenter un système mécanique qui relèverait la surface d’affichage afin de créer une vraie caisse de résonance au sein du mobile. L’écran peut ainsi se replier partiellement vers l’avant et sortir du châssis de l’appareil. L’espace ainsi libéré fonctionne pour le haut-parleur afin de proposer une expérience audio supérieure à celle aujourd’hui offerte par les smartphones vu leur finesse.

Un brevet déposé en février rendu public en octobre

La documentation déposée par Samsung auprès de l’OMPI, l’Office Mondial de la propriété intellectuelle. Elle a été rendue publique le 15 octobre dernier. Le site letsGoDigital a pu se le procurer. Il a pu réaliser plusieurs rendus 3D afin de montrer à quoi pourrait ressembler le futur smartphone Galaxy utilisant cette technologie. Il ne s’agit donc pas du tout d’images officielles de Samsung, mais une piste de développement plus ou moins crédible.

Peu d’éléments techniques à disposition

Il y a peu d’informations techniques dans le document publié. Toutefois, le site LetsGoDigital a noté que le constructeur mentionne que l’écran tactile pourrait être compatible avec un stylet. Actuellement, le S Pen de Samsung ne supporte pas les écrans flexibles, mais plusieurs rumeurs font état que les équipes de développement du constructeur travailleraient sur cette future compatibilité. Cela pourrait donner lieu à une évolution de la gamme des Galaxy Note qui utilisent le S Pen.

Vous l’avez compris, il n’est pas question pour le moment d’une présentation d’un tel smartphone de la part de Samsung. Toutefois, on peut raisonnablement penser que le constructeur étudie cette piste avec la plus grande des attentions. L’entreprise a l’avantage de produire à la fois des mobiles, mais également les écrans qui peuvent aller avec. Avec la concurrence qui propose régulièrement des innovations, il est important pour la société sud-coréenne de tenter de garder un certain leadership dans ce domaine.