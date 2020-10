Festival de promotions sur les forfaits mobiles B&You dont le forfait 80 Go à 14.99€

C’est une journée qui commence bien grâce à l’opérateur B&You qui a décidé de prolonger ses offres promotionnelles sur les forfaits mobiles sans engagement. Les forfaits 200 MO, 80 Go et 100 Go sont encore à petit prix mais plus pour longtemps. On va vous aider à faire votre choix en vous les présentant en détail.

Un forfait pas cher à 4.99 euros seulement

Avec B&You, un forfait à moins de 5€ c’est possible ! L’opérateur propose en effet un forfait 200 Mo à 4.99€ au lieu de 9.99€ mais attention, cette superbe promo se termine le 1er novembre, c'est-à-dire dimanche. Il ne vous reste que très peu de temps pour en profiter. Pour ce petit prix, vous disposez de 200 Mo utilisables sur le réseau Bouygues Télécom en France ainsi que des appels, SMS et MMS illimités. Mais pas seulement, vos datas et communications sont aussi disponibles depuis l’Europe et les DOM.

Un forfait sans engagement 80 Go d’internet à 14.99€ seulement

Pour un forfait maxi data à petit prix, vous pouvez compter sur B&You ! En effet, l’opérateur vous offre la possibilité de souscrire à un forfait très complet avec une grosse enveloppe de données pour moins de 15 euros. Le forfait 80 Go est à 14.99€ au lieu de 17.99€ mais encore une fois, c’est seulement jusqu’au 1 novembre.

En plus, comme tous les forfaits B&You, il est sans engagement. Pour moins de 15€, vous bénéficiez de 80 Go d’internet dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM. En plus, les appels, SMS et MMS sont illimités en France. C’est idéal pour communiquer avec vos proches sans compter. Le petit plus du moment, c’est Spotify Premium offert pendant 3 mois.

Encore plus de data avec le forfait 100 Go à 19.99€

B&You ne s’arrête pas là dans son festival de promotions car le forfait 100 Go est également à petit prix. Vous le trouverez à 19.99€ !

Moins de 20 euros pour pouvoir surfer sans compter ! Comme pour le forfait 80 Go, vous pouvez utiliser 15 Go d’internet depuis les pays européens ou les DOM. Encore une fois, les communications sont illimitées ainsi qu’un accès de 3 mois à Spotify Premium. Comme pour les deux offres précédentes, le prix de votre forfait mobile ne doublera pas au bout d’un an et sera sans engagement.