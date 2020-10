Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite est disponible en promotion

Le constructeur chinois Xiaomi propose depuis quelques mois un smartphone qui affichait un excellent rapport qualité/prix lors de son lancement. Actuellement en promotion, il est encore plus intéressant notamment si vous aimez faire de belles photos pour un prix raisonnable, tout en profitant, bien entendu de nombreuses autres fonctionnalités.

Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite fait partie de la série des Mi Note 10 mais il s’agit de la version la plus accessible de cette gamme. Son atout principal est de proposer une configuration pour la photo digne de mobiles supérieurs. Pour ce faire, il s’appuie sur la présence de 4 capteurs. Le module principal est un 64 mégapixels embarquant la technologie quad pixel pour avoir un maximum de détails et pouvoir agrandir sans dégradation. Il est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour faire du grand angle. Il y a également un capteur de 5 mégapixels pour optimiser les portraits grâce au calcul de profondeur et un dernier objectif est dédié aux prises de vue en mode macro, un 2 mégapixels.

Un SoC pensé pour les jeux vidéo et 6 Go de RAM

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 730G optimisée pour les jeux vidéo. Elle est couplée à 6 Go de mémoire vive afin de pouvoir enchainer les applications, passer de l’une à l’autre en un instant et en ouvrir autant que vous le souhaitez, sans ralentissement. La version disponible en promotion propose une capacité de stockage de 128 Go. Le smartphone est 4G, Wi-Fi et Bluetooth. Il dispose également d’un lecteur d’empreinte digitale pour le déverrouiller, en plus des systèmes classiques d’identification.

Comme les plus grands

L’écran est incurvé, comme les modèles les plus haut de gamme. Il s’agit d’une dalle AMOLED, là aussi que l’on trouve principalement sur les appareils plus chers. Enfin, notez la capacité record de la batterie qui fait 5260 mAh autorisant son fabricant à dire qu’il peut tenir deux jours avec une seule charge. L’appareil supporte la charge rapide 30 Watts. Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite est disponible au prix de 305,46 € au lieu de 399 € soit une remise immédiate de 23% sur le tarif initial.