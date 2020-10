L’iPhone 12 aurait une fonction secrète de charge sans fil inversée

Le nouveau smartphone d’Apple, l’iPhone 12 ainsi que ses déclinaisons sont capables de supporter la recharge sans fil. Toutefois, un document révèle qu’ils seraient également aptes à pouvoir recharger un appareil compatible, via la charge sans inversée. Une fonction qui pourrait être utilisé pour charger les futurs AirPods, par exemple.

Selon un document FCC récemment dévoilé, tous les nouveaux iPhone 12 intègre la fonction de charge sans fil, par induction, via un accessoire externe. L’article indique que les smartphones « prennent en charge un émetteur et un récepteur de charge inductive intégrés ». Apple n’a pas officiellement annoncé une telle fonctionnalité. On imagine cependant, qu’à l’image des accessoires audio de Samsung ou Huawei, les futurs AirPods pourraient ainsi être rechargés simplement en les collant sur le dos du mobile.

Une charge inversée seulement si le mobile est branché

Le document fait état de la compatibilité de cette fonction pour tous les modèles d’iPhone 12, qu’il s’agisse du mini, du Pro ou du Pro Max. La vitesse de charge sans fil inversée maximale serait de 5 Watts. Et le document de préciser que « actuellement, le seul accessoire qui peut être rechargé par les iPhone est un accessoire de la marque Apple à venir. » La charge inversée ne pourrait toutefois être active que lorsque le smartphone serait relié lui-même à une prise secteur. L’intérêt est alors sérieusement douteux car finalement, lorsqu’on a besoin de recharger des accessoires, c’est que l’on n’est pas à proximité d’une prise. Mais bon, cela peut toujours être utile si on n’a pas l’étui qui permet normalement de recharger l’accessoire en question. L’idée semble être de vouloir réduire le nombre de dispositif à installer sur une table de nuit, par exemple.

Des questions pour le moment sans réponse

Les questions restent nombreuses et l’une des plus persistantes étant celle du pourquoi est-ce qu’Apple n’a pas parlé de cette fonctionnalité lors de la présentation des nouveaux iPhone 12 ? Nous pensons qu’il s’agit d’une stratégie décalée car l’accessoire qui pourrait profiter de cette fonctionnalité n’a pas encore été annoncé. L’idée est peut-être d’annoncer cette nouvelle fonction une fois que ce fameux appareil compatible serait dévoilé. On imagine déjà la réaction des fans.