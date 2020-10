Realme C15 déjà deux versions annoncées pour le marché indien, bientôt la France ?

La marque realme enchaine les annonces pour la sortie commerciale de nouveaux smartphones. Ainsi, après avoir présenté fin août un modèle realme C15 basé sur un processeur Mediatek, le constructeur récidive avec un realme C15 Qualcomm Edition embarquant un Snapdragon 460. En voici tous les détails.

Fin août, le constructeur chinois realme annonçait la sortie en Inde d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le realme C15. Celui-ci est équipé d’une puce Mediatek Helio G35. Proposé à tarif particulièrement abordable de moins de 110 €, il est aujourd’hui accompagné d’une nouvelle version avec, cette fois-ci un processeur Qualcomm Snapdragon 460. Mis à part son prix, c’est la seule différence avec le modèle présenté à la fin de l’été.

Le nouveau smartphone realme C15 Qualcomm Edition, ainsi baptisé, s’appuie donc sur une puce de la marque Qualcomm. Il s’agit de la référence Snapdragon 460. Toutes les autres caractéristiques techniques sont strictement identiques au modèle utilisant le Mediatek Helio G35. Le realme C15 Qualcomm Edition utilise un écran LCD de 6,5 pouces HD+ au format 20:9. Il y a une encoche en forme de goutte d’eau pour intégrer la caméra selfie. Celle-ci embarque un capteur de 8 mégapixels.

Deux versions d’un même smartphone

Le processeur est associé à 3 ou 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 32 ou 64 Go. Cette capacité peut être étendue grâce à une carte mémoire micro SD. Le mobile est Wi-Fi, Bluetooth 5 et dispose d’un port USB Type C. Il est compatible avec les réseaux de télécommunication 4G. Il est animé par Android 10 avec la promesse de pouvoir passer à Android 11 dès sa disponibilité par le constructeur. Même s’il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme, il profite malgré tout d’un lecteur d’empreinte digitale au dos.

Une configuration photo à 4 capteurs

La partie photo est constituée de 4 capteurs. Le module principal est un 13 mégapixels. Il y a aussi un capteur pour faire du grand angle sur 119 degrés et un autre capteur monochrome pour optimiser les portraits. Enfin, notez la présence d’un dernier capteur de 2 mégapixels. Le mobile profite d’une batterie d’une très grande capacité, l’une des plus importantes du marché, avec 6000 mAh.

Le nouveau smartphone realme C15 Qualcomm Edition est proposé en Inde uniquement pour le moment à un prix de 9 999 roupies indiennes soit 115 € HT environ pour la version 3+32 Go. Comptez sur prix de 10 999 roupies indiennes soit 128 € HT environ pour la version 4+64 Go. Le realme C15 avec du Mediatek à l’intérieur est disponible pour les mêmes prix aux mêmes configurations. Reste à savoir si la firme chinoise va proposer l’une de ces déclinaisons en France, à quelle date et à quel prix ?