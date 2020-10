Le prochain smartphone haut de gamme de Nokia s’appellera le Nokia 10

Un document interne de la société HMD Global détentrice de la licence d’exploitation de la marque Nokia révèlerait le projet de sortir prochainement un nouveau smartphone qui aurait pour nom : Nokia 10.

Assez logiquement, nous pensons que HMD Global prépare le successeur de l’actuel Nokia 9 PureView. Jusqu’ici certaines rumeurs laissaient entendre qu’il pourrait prendre le nom de Nokia 9.3 PureView mais c’était sans compter sur les toutes dernières révélations mises en lumière par un document interne à HMD Global, publié par le site nokiamob.net, faisant état de détails clés sur la sortie prochaine d’un smartphone Nokia portant un nom différent de celui auquel les rumeurs pensaient. Plus précisément, le document récupéré fait mention d’une section interdisant au personnel de commenter les rumeurs concernant un « Nokia 10 ».

Un appareil bien réel ?

Le document en question ne précise pas si le Nokia 10 serait effectivement le remplaçant du Nokia 9 PureView mais on peut raisonnablement le penser étant donné qu’il s’agirait d’un produit phare à venir. Mais alors que deviendrait la référence PureView ? Une question qui, parmi d’autres reste, actuellement sans réponse. En tout cas, la société HMD Global entend bien protéger les informations qui pourraient circuler en interne pour prévenir de la sorte son personnel même si on peut se douter qu’il s’agit là d’une procédure relativement habituelle, les secrets de conception et de caractéristiques techniques étant importants face à la concurrence, par exemple.

Après la publication de cette révélation, HMD Global a envoyé une déclaration officielle à son agence de relations presse pour l’informer qu’après avoir effectué un contrôle interne, le matériel en question ne serait pas réel… Une feinte pour tromper son monde ? La réponse devrait nous parvenir d’ici les prochaines semaines.

Nokia vise haut

HMD Global vise les plus hautes marches du podium des fabricants de smartphones au cours des toutes prochaines années. Pour cela, l’entreprise développe de nouveaux marchés et annonce la sortie de plusieurs modèles dans différents pays comme l’Inde, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Afrique du Sud ou encore les États-Unis. Y seront annoncés les Nokia 6.3, Nokia 7.3 5G, Nokia 10 ou Nokia 9.3 PureView d’ici la fin de l’année 2020. HDM Global travaille main dans la main avec Google et propose sur ses appareils un Android très proche de la version stock, épurée de toute surcouche logicielle. En outre, Nokia fait partie des marques partenaires du programme Android One et cela ne devrait pas s’arrêter de si tôt.