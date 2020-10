Les nouveaux smartphones Vivo disponibles en France à partir d’aujourd’hui

Récemment, la marque Vivo spécialisée dans la conception et la fabrication de smartphones a annoncé son arrivée sur le marché français. Déjà présent dans plusieurs pays à travers le monde, le constructeur chinois propose une gamme de 4 mobiles qui sont disponibles à partir d’aujourd’hui couvrant toutes les gammes.

Avec plusieurs années d’expérience dans l’univers du smartphone, la marque Vivo a de quoi faire valoir de sérieux arguments technologiques. En effet, la société est à l’origine d’innovations qui ont été reprises par la concurrence comme la caméra jaillissante ou le lecteur d’empreinte digitale derrière l’écran. Pour son arrivée en France sur le marché des smartphones, Vivo propose 4 modèles. Le plus haut de gamme est le X51 5G . Il s’agit d’un appareil qui s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Il dispose également d’un écran AMOLED 90 Hz de 6,56 pouces compatible HDR10+. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4315 Watts supportant la charge rapide 33 Watts. La partie photo intègre un capteur de 48 mégapixels avec stabilisateur avec trois autres objectifs de 13, 8 et 8 mégapixels. Le nouveau smartphone Vivo X51 5G est disponible à partir d’aujourd’hui pour un prix conseillé de 800 € environ.

Pour tous les goûts

Le modèle de milieu de gamme, Vivo Y70 utilise une puce Snapdragon 665 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il y a 3 capteurs au dos dont le module principal de 48 mégapixels aidé par deux autres de 2 mégapixels. L’écran est de type AMOLED sur 6,44 pouces en diagonale avec une batterie de 4100 mAh compatible charge rapide 33 Watts. Il est disponible depuis aujourd’hui pour un prix de 280 € environ.

Pas chers et pourtant avec une large batterie

Enfin, les modèles d’entrée de gamme, Vivo Y20s et Y11s intègrent un processeur Qualcomm Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour le Y20s et 3+32 Go pour le Y11s. Le capteur photo principal est un 13 mégapixels avec deux autres de 2 mégapixels pour le Y20s et un seul pour le modèle Y11s. Tous les deux profitent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh pour tenir, nous dit-on, deux jours avec une seule charge. Les smartphones Vivo Y20s et Y11s sont proposés respectivement à 200 et 170 € environ.