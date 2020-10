Forfait mobile à moins de 3€ : plus que deux jours pour en profiter

Le bon plan du moment, pour un forfait mobile vraiment pas cher, est proposé par Cdiscount Mobile avec son forfait 30 Go à 2.99€ par mois. Un forfait sans engagement et illimité qui ne peut que séduire. Etudions ensemble les détails de cette superbe offre !

Un forfait pas cher à moins de 3€

L’opérateur Cdiscount Mobile propose un forfait mobile pas cher en série limitée. Un forfait très complet qui comprend notamment 30 Go d’internet sur le réseau 4 G en France pour seulement 2.99€ par mois pendant 6 mois. Ensuite, la mensualité sera de 12.99€ par mois. Vous économisez donc 60€. Attention, cette offre expire le 1er novembre. Il ne vous reste donc que très peu de temps pour en profiter.

Avec ce forfait, vous pourrez communiquer sans limite avec tous vos proches car les appels, SMS et MMS sont illimités dans l’hexagone. 10 Go d’internet utilisables en Europe et dans les DOM sont également mises à votre disposition.

Pourquoi choisir Cdiscount Mobile ?

Avec Cdiscount Mobile, les forfaits mobiles sont sans engagement. Vous pouvez donc tester l’opérateur et profiter de ce bon plan sans risque. Si vous n’êtes pas satisfaits, ce qui a peu de chance d’arriver, vous pourrez résilier votre abonnement très simplement.

Avec Cdiscount Mobile, vous profitez de la qualité des réseaux des plus grands opérateurs, à savoir SFR, Orange ou Bouygues Télécom. Vous êtes assurés de recevoir une prestation de haut niveau.

Avec Cdiscount Mobile, vous pouvez conserver très facilement votre numéro de téléphone actuel et gratuitement. Il est à noter que votre nouvelle carte SIM ne vous coûtera que 10€ et qu’elle est compatible avec tous les téléphones.

Souscrivez à votre nouveau forfait en ligne très facilement en quelques clics. Alors allez-vous vous laisser tenter par cette offre très alléchante ?