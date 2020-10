Samsung Blue Week, profitez d’une réduction de 10% sur le Samsung Galaxy S20

En cette fin d’année particulièrement délicate, il est important de garder des petits plaisirs. L’acquisition d’un nouveau smartphone et à fortiori un Samsung Galaxy S20 en fait partie. Profitez donc d’une remise de 10% sur ce modèle pendant la Samsung Blue Week.

Samsung Galaxy S20 en promotion

Du 26 octobre jusqu’au 15 novembre, Samsung organise sa Blue Week. Il s’agit d’une période spéciale pendant laquelle, le constructeur propose des remises exceptionnelles sur l’ensemble de ces produits qu’il s’agisse d’un réfrigérateur, d’une télévision ou d’un smartphone. Ainsi, pour tout achat d’au moins un produit éligible dans l’offre, Samsung vous rembourse 10% du prix réglé si vous achetez un appareil, 15% si vous en prenez deux (pas forcément les mêmes) et 20% en cas d’acquisition de trois produits éligibles. Les appareils doivent être achetés auprès d’un point de vente ou d’un site Internet (hors Marketplace). Ils peuvent être acquis à des dates différentes, mais tous avant le 15 novembre 2020.

Voir toutes les conditions de l’offre Samsung Blue Week.

Cette offre de remboursement est disponible pour les produits éligibles et le smartphone Samsung Galaxy S20 en fait partie, comme toutes ses déclinaisons d’ailleurs, mais également les Galaxy Note 20, le Galaxy S20 FE, le Galaxy Z Fold 2 ou le Galaxy Z Flip, par exemple. Pour le Samsung Galaxy S20, vous pouvez donc vous le procurer pour un prix de 674,10 € au lieu de 749 €, après le remboursement de 10%, soit 74,90 €. Pour en profiter, achetez votre smartphone avant le 15 novembre, connectez-vous sur le site Samsung et remplissez le formulaire jusqu’au 1er décembre 2020 inclus, validez avec vos preuves d’achat et finalisez votre participation. Le constructeur s’occupera de vous rembourser sous un délai de trois semaines maximum.

Nous rappelons que le smartphone Samsung Galaxy S20 profite d’un écran AMOLED de 6,2 pouces HDR10+ avec une configuration à triple capteurs au dos, d’une puce Exynos 990 gravée en 7 nm avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh.