Une partie de la fiche technique du Samsung Galaxy S21 Ultra ou S30 Ultra dévoilée ?

Les rumeurs vont bon train concernant les caractéristiques techniques, mais également l’aspect physique du futur smartphone haut de gamme de Samsung. Particulièrement attendu, le Galaxy S21 Ultra ou Galaxy S30 Ultra pourrait même se montrer officiellement plus tôt que prévu…

Le prochain fer de lance de Samsung en matière de smartphone est extrêmement attendu. Ainsi, comme de nombreux téléphones avant lui et après lui, il est l’objet de rumeurs plus ou moins persistantes et plus moins pertinentes, voire sourcées. Ainsi, il y a quelques jours, nous vous présentions les rendus 3D de ce qui pourrait bien être les contours du futurs Samsung Galaxy S21 ou Galaxy S30, le nom n’étant pas encore officiellement connu.

Mais outre son physique, nous avons aussi et surtout envie de savoir ce qu’il a « dans le ventre ». Selon plusieurs sources, il semblerait que le Samsung Galaxy S21 Ultra ou Galaxy S30 Ultra utilise une puce Qualcomm Snapdragon 875 (qui sera annoncée début décembre par le fondeur américain) pour sa version américaine et embarquera un processeur Samsung Exynos 1080 pour la version européenne (le SoC doit être annoncé officiellement le 12 novembre). Il devrait y avoir un minimum de 12 Go pour la mémoire vive et 128 Go pour l’espace de stockage. L’extension de la capacité d’enregistrement interne devrait être possible.

Un très grand écran incurvé

Le futur smartphone du Sud-Coréen devrait disposer d’un écran AMOLED de 6,9 pouces avec des bords incurvés, mais semble-t-il pas autant que le récent Huawei Mate 40 Pro, par exemple. Un poinçon devrait laisser le capteur photo frontal travailler et les bords haut et bas devraient être particulièrement fins si on en croit les rendus 3D réalisés. La batterie aurait une capacité de 5000 mAh et on pourrait ainsi compter sur une autonomie de 2 jours pleins notamment grâce à l’optimisation de l’utilisation des ressources.

Et le multimédia ?

Pour la photo, une partie très importante pour les utilisateurs et donc pour les constructeurs, Samsung pourrait proposer jusqu’à 5 capteurs pour la version Ultra du Galaxy S21 ou Galaxy S30, contre 3 modules pour le modèle standard. Certains pensent qu’une nouvelle version du capteur de 108 mégapixels pourrait être ainsi intégrée dans le mobile le plus haut de gamme, l’Ultra. Pour le reste, plusieurs pistes sont proposées dont celle qui consisterait à disposer de plus petits capteurs que dans les précédentes versions, mais qui permettraient de zoomer optiquement pour une meilleure qualité des sujets éloignés.

Une date de présentation, de sortie ?

Difficile encore aujourd’hui de prévoir avec exactitude quand est-ce que les futurs smartphones haut de gamme de Samsung seront officiellement présentés. Pourtant plusieurs personnes croient savoir qu’un événement pourrait avoir lieu en tout début d’année prochaine, en janvier 2021 et que les modèles Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra seraient concernés (ou les versions Galaxy S30, …). Une commercialisation serait même envisagée dès le mois de février 2021, soit un mois, voire deux par rapport au calendrier habituel du constructeur.