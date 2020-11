Le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition est officiel avec ses thèmes et un design original

La marque OnePlus développe des partenariats pour développer sa notoriété auprès d’un public aussi large que possible. Ainsi, avec CD Projekt Red, le constructeur vient de lever le voile sur une version limitée du smartphone OnePlus 8T aux couleurs du jeu vidéo Cyberpunk 2077.

Comme prévu, les sociétés OnePlus et CD Projekt Red ont officialisé la sortie d’une édition limitée Cyberpunk 2077 du OnePlus 8T. Le jeu est attendu pour une commercialisation à partir du 10 décembre prochain sur PC et consoles. Cette version se distingue par son design avec une face arrière où on trouve un très large bloc photo avec les capteurs. Celui-ci est recouvert en partie par le logo du jeu. En bas du dos, il y a une plaque en verre. En outre, le mobile arbore également une finition grise avec des bords jaunes, les couleurs principales de Cyberpunk 2077.

Une édition très spéciale

Avec le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition, les utilisateurs peuvent profiter d’une coque Cyberpunk, d’une protection pour l’écran et d’autocollants. Un thème graphique est également proposé ainsi que des icônes et des fonds d’écran directement inspirés de l’univers du jeu vidéo. Le tout est installé sur une version dédiée de la surcouche logicielle OxygenOS développée par le constructeur.



Techniquement, l’appareil est strictement le même que la version OnePlus 8T classique. On a donc droit à une puce Qualcomm Snapdragon 865 compatible 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage et une batterie de 4500 mAh supportant la charge rapide 65 Watts. Pour la partie photo, c’est toujours un capteur principal de 48 mégapixels qui domine les 3 autres capteurs là pour l’aider. Enfin, l’écran est de type AMOLED sur 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Une annonce pour la Chine, bientôt en Europe ?

Le nouveau smartphone OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition n’est, pour le moment, commercialisé qu’en Chine. Il y sera disponible à partir du 11 novembre prochain pour un prix de 3 999 yuans soit environ 515 euros HT. Le constructeur n’a pas encore communiqué sur une éventuelle sortie en Europe pour cette version originale.