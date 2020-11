Forfait 150Go pour moins de 10 euros, merci NRJ Mobile !

Avec NRJ Mobile c’est Noël avant l’heure ! Quel beau cadeau ce matin que de découvrir la nouvelle série limitée 150 Go à 9.99€ par mois. Une belle offre pour les 15 ans de l’opérateur. C’est l’occasion de profiter d’un forfait maxi data à petit prix.

Un forfait mobile vraiment pas cher

Le nouveau bon plan du jour est signé NRJ Mobile ! On découvre avec plaisir ce matin une nouvelle série limitée. Ainsi, jusqu’au 22 novembre 2020, vous pouvez souscrire à un forfait mobile pas cher : 150 Go pour 9.99€/mois. Vous ne paierez que 9.99€ pendant 6 mois, puis après avoir fait 78 euros d’économies, cette mensualité passera à 22.99€. Si vous l’aviez oublié, on vous rappelle qu’avec NRJ Mobile les forfaits sont sans engagement. Vous pourrez résilier facilement votre offre, même au bout de 6 mois. Vous conservez ainsi toute votre liberté.

Avec ce forfait, vous profiterez de 150 Go d’internet. Vous pourrez surfer sans compter, écouter votre musique préférée ou encore regarder les dernières séries en vogue sans être à court de data à la fin du mois. NRJ Mobile en fait toujours plus, en proposant 10 Go d’internet depuis plus de 30 destinations en Europe et dans les DOM.

Un forfait illimité

Avec ce forfait mobile à prix avantageux, les communications sont illimitées. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France. L’opérateur ne s’arrête pas là car il inclut dans son offre les appels, SMS et MMS depuis plus de 30 destinations. Votre forfait vous accompagne même en voyage. Vous pourrez profiter de vos vacances sereinement sans craindre le hors forfait.

NRJ Mobile offre une couverture réseau unique en 4G sur les réseaux mobiles d’Orange, de Bouygues Telecom ou de SFR. Il vous offre la possibilité de communiquer dans les meilleures conditions.

Vous hésitez encore ? Sachez que vous pouvez conserver gratuitement votre numéro de téléphone et qu’NRJ Mobile s’occupe lui-même de la résiliation de votre abonnement chez votre opérateur actuel.

Alors vite, vous avez jusqu’au 22 novembre pour en profiter !