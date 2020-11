Le Google Pixel 6 pourrait arriver plus tôt que prévu et un Pixel 5a entre-temps ?

Cette année, malgré qu’elle soit vraiment très particulière notamment à cause de la crise sanitaire mondiale, Google n’a pas vraiment cherché au modèle phare, peut-être à cause du coût de l’intégration de la puce la plus haut de gamme chez Qualcomm. Mais, le géant américain pourrait revenir dans la course plus rapidement que prévu à en croire certaines rumeurs.