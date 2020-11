OnePlus Nord Gray Ash, une version mate et forcément musclée du Nord

Présenté dans le courant de l’été, le nouveau smartphone OnePlus Nord s’attaque au segment du milieu de gamme en proposant un design sobre, des composants intéressants et un prix en dessous des 500 €. Pour fédérer un maximum de personnes autour de ce concept, le constructeur offre la version la plus musclée avec le Nord Gray Ash dont voici tous les détails.

Après le lancement du OnePlus Nord en gris ou en bleu, le constructeur chinois OnePlus propose une finition différente : Gray Ash. Plus mat, il offre une ambiance plus « industrielle ». Il est disponible dans sa configuration la plus performante. Ainsi, il profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Les autres finitions sont aussi proposées avec 8 Go de RAM et le choix pour la capacité d’enregistrement.

La version la plus performante du Nord

Rappelons également que le OnePlus Nord Gray Ash profite, comme les autres, d’un écran AMOLED de 6,44 pouces au format 20:9 avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels. Il dispose d’une configuration photo s’appuyant sur un module principal de 48 mégapixels, comme le OnePlus 8T, par exemple, accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels pour le grand angle et deux autres capteurs de 5 et 2 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ et faire des photos en mode macro. À l’avant, il faut compter sur la présence de deux capteurs dont un de 32 mégapixels et l’autre de 8 mégapixels avec champ de vision sur 105 degrés. Le mobile est Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 et compatible NFC pour réaliser des paiements sans contact ou s’appairer instantanément avec d’autres appareils supportant cette technologie.

Le nouveau smartphone OnePlus Nord Gray Ash avec 12+256 Go est disponible à un prix conseillé de 499 €. Les autres finitions sont toujours proposées à partir de 399 €.