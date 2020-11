Un casque B&O BeoPlay H4 offert pour tout achat d’un smartphone Oppo Reno 4

Pour fêter la disponibilité de son nouveau smartphone Oppo Reno 4 et Reno 4 Pro, le constructeur propose d’offrir un casque B&0 BeoPlay H4 pour tout achat de l’un de ces deux modèles. Difficile de résister à une telle proposition pour l’un des plus beaux et des plus performants smartphones du moment accompagné, dans ses conditions, d’un cadeau aussi utile qu’à la pointe de la technologie. Rendez-vous vite chez SFR pour en profiter.

SFR & Oppo Reno4 : casque B&O BeoPlay H4 offert

Pour tout achat d’un smartphone Reno4 5G ou Reno4 Pro 5G, un casque B&O BeoPlay H4 de 2ème génération d’une une valeur de 300 € est offert. En l’achetant chez l’opérateur SFR d’ici le 26 novembre 2020, vous pourrez profiter de cette belle offre. Dans les 30 jours suivant l’achat, vous devez remplir le formulaire de participation que vous trouverez sur le site de SFR. Photographiez et téléchargez les preuves d’achat ainsi que le carton du smartphone avec le code IMEI. Le casque vous est ensuite envoyé dans un délai de 2 à 3 semaines environ après réception du dossier conforme.

L’Oppo Reno 4 seul, c'est-à-dire sans forfait, est actuellement en vente au prix de 549€. L’opérateur SFR le propose à 199€ avec un forfait. Mais en ce moment, si vous choisissez de souscrire à un forfait SFR en achetant votre Reno4 128 Go de couleur bleue ou noire, vous bénéficierez de 50€ de remises. Ainsi, votre smartphone ne vous coutera que 149€ au lieu de 199€. Vous avez le choix entre un forfait 80 Go 4G+ ou un forfait 80 Go+ Pro. Bien entendu, cette offre est compatible avec le casque offert. C’est un petit peu Noël avant l’heure chez SFR.

Pourquoi choisir le Reno4 ou Reno4 Pro ?

Récemment, la marque Oppo a présenté ses nouveaux smartphones de milieu de gamme, voire Premium, la série Reno4. Les Reno4 et Reno4 Pro profitent de fiches techniques intéressantes s’appuyant sur une puce Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G avec 12 Go de mémoire vive pour la version Pro et 8 pour l’autre. Ils bénéficient d’un écran OLED de 6,5 pouces 90 Hz pour le Reno4 Pro et 6,4 pouces pour le Reno4. Il y a 512 Go d’espace de stockage dans le Pro et 128 Go pour le Reno4. Ils embarquent tous les deux une batterie de 4000 mAh qui supporte la charge rapide 65 Watts ce qui fait dire à leur constructeur qu’il est possible de les recharger totalement en seulement 38 minutes, comme le modèle le plus haut de gamme de la marque, le Find X2 Pro, par exemple.

À fond sur la photo

Pour la photo, le Oppo Reno4 Pro dispose d’un capteur 48 mégapixels avec la technologie Quad Pixel pour un maximum de détails. Il est associé à un capteur de 12 mégapixels avec un téléobjectif zoom optique 2x et un autre module de 13 mégapixels. Pour le Reno4, on peut compter sur le même capteur principal, mais avec un 8 mégapixels pour le grand angle et un 2 mégapixels monochrome pour optimiser les portraits. À l’avant, il y a un capteur de 32 mégapixels et un autre de 2 mégapixels sur le Reno4 et seulement le premier sur la version Pro.