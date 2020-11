-10% sur le Samsung Galaxy S20 FE pendant la Samsung Blue Week

Parce qu’en ces temps troublés, il est important de se faire plaisir, Samsung propose sa Blue Week. L’occasion de réaliser des économies sur l’achat d’un, deux ou trois produits de la marque. Le récent smartphone Samsung Galaxy S20 FE fait partie des appareils éligibles à -10%. Profitez-en dès maintenant.

Samsung Bleu Week

Jusqu’au 15 novembre 2020, la marque Samsung organise sa Blue Week. C’est une période spéciale pendant laquelle, vous pouvez accéder à des remises exceptionnelles sur l’ensemble de ces produits du constructeur. Il peut aussi bien s’agir d’un réfrigérateur, d’une télévision, d’une tablette tactile ou d’un smartphone. L’opération consiste à bénéficier d’un remboursement de 10, 15 ou 20% du prix réglé pour tout achat d’au moins un produit éligible dans l’offre Samsung. Les appareils peuvent être différents et achetés à différentes dates avant le 15 novembre 2020 dans un point de vente ou un site Internet (hors Marketplace).

Samsung Galaxy S20 FE en promo

Cette offre de remboursement est disponible pour les produits éligibles et le smartphone Samsung Galaxy S20 FE en fait partie. Les autres mobiles de la marque sont également concernés comme les Galaxy Note 20, le Galaxy S20, le Galaxy Z Fold 2 ou le Galaxy Z Flip, par exemple. Pour le Samsung Galaxy S20 FE, il est ainsi proposé à un prix de 593,10 € au lieu de 659 €, après le remboursement de 10%, soit une remise 65,90 €. Pour en profiter, il faut acheter le smartphone avant le 15 novembre. Ensuite, il faut se connecter sur le site Samsung et y remplir le formulaire de remboursement avant le 1er décembre 2020 inclus. Validez avec vos preuves d’achat et finalisez votre participation. Le constructeur devrait vous rembourser dans un délai de trois semaines maximum.

Un smartphone qui se prend pour un (très) grand

Rappelons que le smartphone Samsung Galaxy S20 FE profite d’un écran AMOLED de 6,5 pouces HDR10+ 120 Hz avec lecteur d’empreinte digitale dessous. Certifié IP68 donc totalement étanche, il embarque une configuration à triple capteurs au dos. Il est animé par une puce Samsung Exynos 990 gravée en 7 nm comme les autres Galaxy S20 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh avec la possibilité de chargement sans fil et charge inversée pour recharger un petit appareil compatible.