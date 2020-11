Encore des promotions sur les forfaits mobiles 80 Go

Avec la prolongation de la promo Free Mobile sur le forfait 80 Go, les deux jours restants de promotion chez B&You et les 4 jours chez RED by SFR, les opérateurs se surpassent pour vous proposer des forfaits maxi giga à petit prix. Trouvez le forfait de vos rêves parmi ces 3 offres que l’on va analyser ensemble dès maintenant.

Le Forfait Free Mobile, c’est 80 Go à 13.99€ pendant 12 mois

Free Mobile a décidé ce matin de prolonger son offre promotionnelle sur la Série Limitée Free 80 Go à 13.99€ pendant 12 mois. Ainsi, pendant un an profitez d’un forfait pas cher comprenant 80 Go d’internet sur le réseau 4G+ en France métropolitaine ainsi que des appels, SMS et MMS illimités. Si vous partez prochainement en voyage, Free inclus dans son offre 8 Go d’internet depuis l’Europe et les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

Après, les 12 premiers mois, vous profiterez automatiquement du forfait 100 Go à 19.99€ par mois ou d’un forfait illimité à 15.99€ si vous êtes un abonné Freebox. Vous avez jusqu’au 10 novembre pour bénéficier de ce forfait vraiment pas cher.

Le Forfait B&You, c’est 80 Go à 14.99€ sans prix qui double après un an

L’opérateur B&You ne reste pas sur la touche car il propose de son côté un forfait 80 Go à 14.99€ par mois. C’est un euro de plus que le forfait Free Mobile mais ici le prix ne doublera pas après un an. Il restera fixe. Il s’agit également d’un forfait sans engagement, vous gardez ainsi votre liberté. Pour moins de 15€ par mois vous pourrez profiter de 80 Go d’internet en France dont 10 Go utilisables depuis l’Europe ou les DOM.

Ici aussi, les communications sont illimitées. Le petit plus de l’offre valable jusqu’au 5 novembre, c’est l’abonnement Spotify Premium offert pendant 3 mois. Les amateurs de musique pourront profiter de leurs morceaux préférés sans limite.

Le Forfait RED by SFR, c’est 80 Go à 15€ avec possibilité de recharger 1Go pour 2€

Jusqu’au 8 novembre, RED by SFR propose son forfait personnalisable 80 Go à 15€ au lieu de 17€. 80 Go d’internet en France dont 10 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM. Ici, aussi les communications sont illimitées.

Ce qui différencie le forfait de RED by SFR de ceux de Free Mobile et B&You, est qu’il est personnalisable. Ainsi, vous pouvez recharger 1 Go d’internet pour 2€ si jamais vous avez utilisé toutes vos données avant la fin du mois. Cette option est facultative. Elle s’active et se désactive très facilement depuis l’application RED & Moi. Il en est de même pour l’option internationale qui permet pour 5€ par mois de profiter de 15 Go d’internet depuis l’UE et les DOM, Suisse, Andorre, USA, Canada ainsi que des appels, SMS/MMS illimités.