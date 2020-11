Voici à quoi pourrait bien ressembler le prochain Motorola Moto G10 Play

Après la série de smartphones G9 et toutes ses déclinaisons, le constructeur Motorola devrait présenter prochainement la gamme qui va lui succéder. Il doit s’agir de la série G10 aussi proposé en différentes versions plus ou moins musclées et embarquant un nombre distinct de capteurs photo, par exemple. Très attendu, le G10 Play semble se dévoile à la faveur de rendus 3D élaborés par le bien renseigné Steve Hemmerstoffer. En voici tous les détails.

Alors que le smartphone Motorola Moto G9 Play est encore d’actualité et disponible en boutique, le constructeur prépare déjà son successeur. Celui-ci pourrait bien être officialisé d’ici quelques mois, voire quelques semaines si la stratégie du fabricant se met en marche. C’est par la voie du blogueur Steve Hemmerstoffer que l’on peut découvrir à quoi pourrait bien ressembler le futur Motorola Moto G10 Play. En effet, il nous livre plusieurs rendus 3D particulièrement beaux. Quels enseignements tirer de ces visuels ? Selon toutes vraisemblances, le prochain smartphone Motorola Moto G10 Play disposerait d’un écran plat de 6,5 pouces avec un menton assez généreux laissant une bande noire d’une épaisseur plutôt importante à la différence de ceux des bords gauche et droit. L’écran serait poinçonné afin de laisser une caméra frontale disponible dans le coin supérieur gauche. C’est une différence par rapport au Moto G9 Play qui propose une encoche centrale. Les rendus suggèrent la présence de trois capteurs photo au dos. Ils sont inscrits dans un carré, tout comme sur le Moto G9 Play à la différence qu’on y trouve le flash dans le coin supérieur droit alors que sur le G10 Play il est dans le coin inférieur gauche. Les objectifs devraient donc être différents sans que l’on sache précisément de quels modèles il va s’agir. Le lecteur d’empreinte digitale est déplacé du dos vers l’une des tranches du smartphone. Il y a encore la prise jack audio 3,5 mm pour y brancher un casque. Quoi de sûr, à ce stade ? Les rendus donnent un aperçu de ce à quoi pourrait bien ressembler le futur smartphone Motorola Moto G10 Play. Toutefois, il est fort possible qu’il y ait des différences significatives avec le modèle qui sera officiellement présenté. La date d’annonce n’est pas encore connue. Ce qui est sûr, à ce stade, c’est la capacité de sa batterie qui est de 4850 mAh, selon un document de certification du TÜV Rheinland rendu public. Le reste n’est que projection pour le moment.