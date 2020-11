Le smartphone Huawei P Smart+ 2019 presque à moitié prix

Avec l’arrivée des nouveaux modèles, les smartphones disponibles depuis plusieurs mois voient leur prix automatiquement baisser. C’est le cas du Huawei P Smart+ 2019 dont la fiche technique reste très intéressante notamment avec ses capacités photo reconnues et sa possibilité d’accéder aux services Google et son Play Store malgré les restrictions américaines. Il est proposé à un tarif de 162,99 € au lieu de 299 €.

Huawei P Smart+ 2019 en promo

Le smartphone Huawei P Smart+ 2019 est un appareil de milieu de gamme qui profite d’un design aussi réussi qu’agréable à regarder. Il arbore des lignes fluides et propose une excellente prise en main grâce notamment à un bon équilibre. Il est proposé en finition noire, mate. Son écran de 6,21 pouces affiche une définition de 1080x2340 pixels avec une encoche sur la partie haute pour loger la caméra frontale de 8 mégapixels intégrant de l’intelligence artificielle afin d’optimiser les portraits. À l’arrière, le mobile dispose d’une configuration à 3 capteurs (contre 2 capteurs pour le P Smart 2019) avec un module principal de 24 mégapixels associé à un autre de 16 mégapixels pour le grand angle et un dernier de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ.

Une configuration qui colle à la gamme

Comme plusieurs mobiles de cette gamme, chez Huawei, c’est un processeur Kirin 710 avec 3 Go de mémoire vive qui l’anime. Il y a 64 Go d’espace de stockage que l’on peut étendre grâce à une carte mémoire micro SD. La batterie a une capacité de 3400 mAh qui se charge via un port micro USB. Notez la possibilité de brancher un casque directement sur l’appareil pour profiter de la musique. Compatible 4G, il embarque aussi le Wi-Fi ac et le Bluetooth. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au dos pour identifier formellement son propriétaire. Le P Smart+ 2019 accepte deux cartes SIM au format nano. Il mesure 155,2x73,4x7,95 mm pour un poids de 160 grammes.

Développé sur une base validée par Google avant la mise en œuvre des restrictions d’accès aux services du géant américain, le smartphone Huawei P Smart+ 2019 est animé par Android avec la plateforme de téléchargement d’applications de Google, le Play Store installée mais aussi celle de Huawei, l’AppGallery dont l’offre s’étoffe. Il y a aussi la surcouche logicielle EMUI développé par le constructeur chinois.