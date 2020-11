Une version transparente pour le smartphone gaming Lenovo Legion Duel Phone

Après le lancement de son smartphone pour les joueurs, le Legion Duel Phone il y a quelques semaines, le constructeur vient de dévoiler une version très spéciale. Il s’agit d’un modèle dont la coque est en grande partie transparente permettant de voir les composants internes. En voici tous les détails.

Lenovo Legion Duel Phone

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes jouent sur leur smartphone à des jeux plus ou moins exigeants en termes de ressources. Les amateurs les plus férus demandent ainsi des appareils qui sont capables de proposer les meilleures performances possibles et si, le mobile peut avoir du style, alors le pari est gagné. C’est ce qu’essaie de réaliser la marque Lenovo avec son modèle gaming Legion Phone Duel annoncé cet été et disponible en précommande depuis la mi-octobre.

Des mécanismes visibles

Lenovo vient donc de dévoiler une version transparente de son smartphone Legion Phone Duel. Plus exactement, il s’agit de la partie centrale arrière de l’appareil à travers laquelle on peut voir quelques composants. Les deux extrémités restent, elles, opaques. Alors que la quasi-totalité des mobiles dispose d’une caméra sur le profil supérieur, l’objectif jaillissant du Legion Phone Duel est installé sur l’une des tranches. Avec cette nouvelle configuration, on peut observer le mécanisme de la caméra pop-up qui s’active lorsqu’on lui demande.

Pour le moment, le constructeur n’a pas encore annoncé de date de commercialisation pour cette édition transparente. Toutefois, il se murmure qu’il pourrait être proposé d’ici la fin du mois de novembre en Chine et peut-être, espérons-le, un peu plus tard en Europe.