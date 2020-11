Les futurs smartphones Vivo, Oppo et Xiaomi dotés de processeurs Samsung Exynos dès 2021

Selon un média coréen, le fabricant de puces pour smartphones Samsung aurait signé un accord de distribution avec les marques Oppo, Vivo et Xiaomi pour la fourniture de processeurs de la gamme Exynos. Les trois constructeurs auraient alors la possibilité de les intégrer au sein de leurs mobiles afin de proposer un meilleur rapport qualité/prix qu’actuellement.

Le groupe sud-coréen Samsung travaille dans plusieurs domaines. Outre les produits totalement finis que l’on connait bien comme les smartphones ou les TV, par exemple, la firme est aussi à l’origine de la conception et de la fabrication de processeurs. Ceux-ci servent essentiellement les appareils mobiles. Plusieurs clients se fournissent actuellement chez Samsung, comme Apple, Nvidia par exemple. Bien entendu, le constructeur se sert aussi de ces puces pour équiper ses propres appareils.

Tout avait bien commencé

Après des débuts prometteurs notamment pour la fourniture des puces pour les premiers iPhone d’Apple, les constructeurs se sont peu à peu tournés vers Qualcomm et Mediatek en priorité, voire vers leurs propres solutions comme la marque à la pomme ou Huawei, par exemple. Mais l’année prochaine pourrait marquer un tournant décisif puisque que plusieurs constructeurs semblent avoir conclu un accord avec Samsung pour intégrer les puces Exynos dans leurs smartphones. Ainsi, Vivo mais également Oppo et Xiaomi pourraient se fournir en puces pour leurs futurs modèles abordables typés milieu de gamme, voire Premium.

Des puces moins chères mais tout aussi performantes ?

Les trois marques veulent se tourner vers d’autres fournisseurs afin de faire jouer la concurrence et proposer une offre avec le meilleur rapport qualité/prix possible. En outre, elles renforcent leur gamme s’attendant à une forte hausse de la demande et à une acquisition importante de parts de marché notamment grâce à la baisse des ventes chez Huawei qui tente de se maintenir parmi les leaders du secteur. Le prix serait un atout pour les processeurs Samsung Exynos mais question performances, ils sont souvent battus par les puces Qualcomm. Reste à voir ce qu’en feront les différentes marques.