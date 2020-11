Forfait mobile illimité 50 Go à 9.99€ avec Prixtel

C’est le moment de découvrir les forfaits mobiles illimités proposés par l’opérateur Prixtel car ils sont en promotion jusqu’au 10 novembre prochain. Vous avez encore quelques jours pour souscrire à un forfait 50 Go à 9.99€ par mois seulement. Ce qu’on aime avec les forfaits Prixtel, c’est qu’ils s’ajustent à votre consommation. On va tout vous expliquer en détail dans cet article.

50 Go pour 9.99€ seulement

En novembre avec Prixtel faites le plein de gigas à petit prix ! En ce moment le forfait moins de 50 Go est à 9.99 euros par mois pendant un an au lieu de 14.99€. Ainsi, si vous consommez moins de 50 Go, votre forfait ne vous coûtera même pas 10 euros. En plus, ce forfait inclus les appels, SMS et MMS illimités en France mais également depuis l’Europe et les DOM. Les 50 Go sont utilisables en France en 4G et 4G+ dont 12 Go utilisables en UE et dans les DOM. Avec Prixtel les forfaits sont sans engagement et en plus vous pouvez choisir entre les réseaux Orange ou SFR. La qualité sera au rendez-vous mais à petit prix !

Forfait mobile ajustable

La particularité de Prixtel est de proposer des forfaits ajustables qui s’adaptent à votre consommation réelle. Ainsi, vous ne payez que ce que vous consommez. Les forfaits sont découpés en palier et votre facture dépendra des gigas consommés. En plus en ce moment, les paliers du forfait Giga Série sont tous en promotion jusqu’au 10 novembre.

Moins de 50 Go, c’est 9.99€ par mois au lieu de 14.99€

Entre 50 et 100 Go, c’est 14.99€ par mois au lieu de 19.99€

Entre 100 et 200 Go, c’est 19.99€ par mois au lieu de 24.99€

Ainsi, les mois où vous avez besoin de moins de data, vous paierez moins. C’est aussi simple que ça. C’est sans engagement et le forfait Giga Série est bloqué à 200 Go. Vous êtes assurés que votre facture ne dépassera jamais 19.99€ par mois. Elle pourra seulement varier entre 9.99€ et 19.99€. Aucune mauvaise surprise à prévoir.

Si on résume, Prixtel propose un forfait ajustable, 50 Go pour 9.99€, le tout sans engagement et avec en prime la qualité des réseaux Orange et SFR. Si on rajoute la promotion qui est valable jusqu’au 10 novembre, on ne voit aucune raison de ne pas foncer tout de suite chez Prixtel pour souscrire à cette super offre !

L’autre promo Prixtel du moment : le forfait Le complet de 5 Go à 50 Go, sans engagement, à partir de 4,99 euros par mois.