Forfait mobile à moins de 5€ : notre sélection

Si vous êtes à la recherche d’un forfait pas cher à moins de 5€, nous avons sélectionné pour vous trois offres très intéressantes. Les trois opérateurs B&You, Prixtel et Cdiscount Mobile, proposent des forfaits à petits prix à partir de 3.99€ par mois. Découvrons-les vite ensemble dès maintenant.

Forfait illimité à moins de 5€ avec Prixtel

Prixtel propose une promotion très avantageuse en ce moment et ce jusqu’au 10 novembre prochain. En effet, le forfait Le Complet est à 4.99€ au lieu de 9.99€ pendant un an. Pour moins de 5€, vous bénéficiez de 5 Go d’internet en 4G/4G+ utilisables en France mais aussi en Europe et dans les DOM. Il comprend également les communications illimitées à savoir les appels, SMS et MMS. Avec Prixtel, les forfaits sont sans engagement et vous avez le choix entre les réseaux Orange ou SFR. Et si vous avez besoin de plus de data, pour 9.99€, vous avez le droit à 15 Go.

Forfait 60 Go à 3.99€ avec Cdiscount Mobile

Chez Cdiscount Mobile c’est déjà Noël avec comme cadeau au pied du sapin, la série limitée 60 Go à 3.99€ par mois seulement pendant 6 mois.

A partir du 7ème mois, la mensualité sera de 14.99€. Vous aurez ainsi économisé 66 euros. Avec ce forfait vraiment pas cher, vous bénéficiez de 60 Go d’internet en France ainsi que 5 Go à utiliser en Europe ou dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités. Cette offre expire le 9 novembre alors il ne va pas falloir tarder pour en profiter.

Forfait à moins de 5€ chez B&You

Avec l’opérateur B&You, vous pouvez aussi souscrire à un forfait à moins de 5€ ! Jusqu’au 5 novembre, c'est-à-dire aujourd’hui, le forfait 100 Mo est à 4.99€ par mois sans prix qui change au bout d’un an. Les 100 Mo d’internet sont disponibles en France mais également en Europe et dans les DOM. Ici aussi, les communications sont illimitées. Les appels et SMS sont illimités en France mais également depuis l’Europe et les DOM.