Précommandez le Google Pixel 4a 5G, Google vous offre un casque Bose QuietComfort 35IIs

Les précommandes pour le nouveau smartphone Google 4a 5G sont ouvertes. Pour tout achat, le géant américain offre un casque à réduction de bruit Bose QuietComfort 35IIs d’une valeur de 200 € environ.

Après avoir annoncé la sortie des nouveaux smartphones Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G, le constructeur propose désormais l’ouverture des précommandes pour les deux appareils. Pour l’occasion, la Fnac propose d’acquérir le modèle Pixel 4a 5G pour un prix de 499 € en version 128 Go, en noir avec un casque à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 IIs offert.

Compact malgré sa puissance

Particulièrement compact, le smartphone Google Pixel 4a 5G offre pourtant un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels au format 19,5:9 et compatible HDR. Il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 765G associée à 6 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Le mobile est équipé d’un seul capteur au dos de 12 mégapixels et d’un capteur frontal de 8 mégapixels. Il est Wi-Fi ac, Bluetooth et donc compatible avec les réseaux de télécommunication 5G.

Le casque Bose QuietComfort 35 IIs est l’une des références en matière d’écoute mais également de réduction de bruit. En effet, une fois la fonction activée, vous profitez pleinement de votre musique dans votre bulle.

Dans quelles conditions ?

Pour toute précommande passée avant le 18 novembre 2020 23h59, Google vous offre un casque Bose QC 35IIs. Cette offre est uniquement valable auprès des revendeurs participants. Patientez 14 jours à compter de la date de votre commande avant de soumettre votre demande. Ensuite, rendez-vous sur le site pixel-offers.com/bose dans les 45 jours suivants la date de la commande afin de recevoir votre produit gratuit. Le casque sera envoyé dans les 14 jours suivant la validation de votre demande. Toutes les conditions sont disponibles sur les sites respectifs des enseignes participantes dont la Fnac.