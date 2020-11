Motorola lance officiellement les nouveaux Moto g 5G et Moto g9 PowerV

Le constructeur Motorola continue de développer son offre sur le segment des smartphones milieu de gamme afin de tenter de séduire un public aussi large que possible. Pour cela, la marque annonce la commercialisation de deux nouveaux mobiles, le Moto g 5G et le Moto g9 Power avec deux promesses : une compatibilité avec les réseaux 5G et une autonomie de deux jours, voire plus. En voici tous les détails.

Pour toucher une cible aussi large que possible dans l’univers des smartphones il est nécessaire de proposer des composants à la pointe, un design réussi et un prix très compétitif. C’est ce que tentent les nouveaux smartphones Motorola Moto g 5G et Moto g9 Power avec chacun des arguments intéressants.

Moto g 5G à fond sur la vitesse

Ainsi, le nouveau mobile Motorola Moto g 5G s’appuie sur l’un des derniers processeurs en date de Qualcomm, le Snapdragon 750G compatible 5G. Il est associé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage que l’on peut étendre grâce à l’insertion d’une carte micro SD. L’écran mesure 6,7 pouces en diagonale avec un poinçon en haut au centre pour la caméra frontale avec son capteur de 16 mégapixels. L’écran est au format 20:9 et compatible HDR10. Pour la photo, à l’arrière, le Moto g 5G dispose d’une caméra principale de 48 mégapixels avec la technologie Quad Pixel. Il y a également un capteur ultra grand angle et un objectif dédié aux prises de vue macro.

Le Moto g 5G est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui fait dire à son constructeur qu’il peut tenir l’usage pendant 2 jours avec une seule charge. Il est décliné en gris « volcanique » ou argent « givré » à partir de fin novembre pour un prix de 249 €.

Prêt pour au moins 2 jours d’autonomie

De son côté, le nouveau Moto g9 Power s’appuie sur une batterie d’une capacité de 6000 mAh. Il s’agit de la plus grande alimentation montée sur un smartphone de la marque. Cela ne devrait pas représenter de difficulté de tenir deux jours, voire plus avec une seule charge. Sinon, le Moto g9 Power utilise un écran de 6,8 pouces avec un poinçon dans le coin supérieur gauche pour la caméra frontale de 16 mégapixels. Il est animé par la puce Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage intégrés. Pour la photo, il utilise le capteur principal de 64 mégapixels qui est accompagné de deux autres capteurs pour calculer les profondeurs de champ et réaliser des prises de vue en mode macro. Comme le Moto g 5G, il exécute Android 10 dans sa version la plus pure, à l’image des smartphones Google Pixel 4a 5G ou Pixel 5, par exemple.

Le nouveau smartphone Motorola Moto g9 Power sera disponible en violet « électrique » ou en violet « électrique » et métal pour un prix de 230 € à partir de la fin du mois de novembre.