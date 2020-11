iPhone 12 mini, les précommandes sont ouvertes !

Plus que quelques clics et quelques jours à patienter encore avant de pouvoir tenir dans vos mains le nouvel iPhone 12 mini. En effet, aujourd’hui, vendredi 6 novembre, s’ouvrent les précommandes pour cet appareil d’exception.

L’iPhone 12 mini a été présenté avec ses grands frères, les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max lors d’un événement en ligne par Apple mi-octobre. Tous profitent d’un design revu et directement inspiré d’un ancien modèle mais, remis au goût du jour avec des matériaux bien plus beaux et plus résistants également. Mais ce qui caractérise avant tout l’iPhone 12 mini, c’est sa compacité. En effet, il ne pèse que 133 grammes alors que la moyenne des smartphones est plutôt à 200 grammes. Il mesure 131,5 x 64,2 mm pour une épaisseur de seulement 7,4 mm ce qui en fait, comme les autres iPhone 12, d’ailleurs, le smartphone 5G le plus fin au monde. Car oui, le nouvel iPhone 12 mini est compatible avec les nouveaux réseaux de télécommunication 5G pour l’Internet à très haut débit.

Compact mais puissant

Non seulement, le mobile est capable d’aller vite sur Internet mais il sait aussi répondre avec la plus grande vélocité lorsqu’il s’agit d’exécuter les applications ou les fonctionnalités que vous lui demandez. En effet, il profite de la nouvelle puce Apple Bionic A14 avec 6 Go de mémoire vive. Son écran mesure 5,4 pouces en diagonale. Comme les autres iPhone 12, il profite d’une dalle Super Retina XDR compatible HDR et Dolby Vision. Il offre une luminosité maximale de 1200 nits ce qui est extrêmement important.

Prêt à plonger avec vous dans le grand bain

L’iPhone 12 mini est certifié IP68 ce qui signifie qu’il peut être immergé dans l’eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dommage. Comme l’iPhone 12, il est équipé de deux capteurs photo au dos de 12 mégapixels avec possibilité d’ultra grand angle et zoom optique 2x, numérique jusqu’à 5x. Pour l’avant, c’est aussi un capteur 12 mégapixels sur lequel il faut compter. Enfin, notez que le mobile peut être rechargé sans fil via l’accessoire Apple MagSafe jusqu’à 15 W ou avec un dispositif Qi jusqu’à 7,5 W.

Le nouvel iPhone 12 mini est donc disponible en précommande à partir de 809 € pour la version 64 Go. Comptez sur un prix de 859 € pour disposer de 128 Go d’espace de stockage interne tandis que le modèle de 256 Go est proposé à 979 €.