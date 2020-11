Achetez un smartphone de la gamme Oppo Reno4 Series et repartez avec un casque B&O BeoPlay H4 sur les oreilles

À l’occasion de la commercialisation des nouveaux smartphones Oppo Reno4 et Reno4 Pro, la marque chinoise s’associe à l’opérateur SFR pour vous proposer de vous offrir un casque B&O BeoPlay H4. Foncez dans l’une des enseignes du réseau SFR pour en profiter, car l’opération n’est pas éternelle.

Les nouveaux smartphones Oppo Reno4 et Reno4 Pro embarquent des circuits dédiés à la production de musique et sonnent particulièrement bien. C’est notamment pour cette raison que le fabricant, associé à SFR vous propose de profiter au maximum des capacités audio de ces mobiles jusqu’au creux de vos oreilles. Ainsi, pour toute commande de l’un des deux appareils chez SFR jusqu’au 26 novembre inclus, vous avez la possibilité de réclamer le tout dernier casque B&O BeoPlay H4.

Une offre soumise à conditions

Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire de participation que l’on trouve sur le site de SFR. Prenez en photo et téléchargez les preuves d’achat, sans oublier le carton du mobile avec le code IMEI pur justifier votre acquisition. Ensuite, le casque B&O BeoPlay H4 vous est envoyé dans un délai de 2 à 3 semaines après réception de votre dossier conforme. Le casque a une valeur de 300 €. Il s’agit de la deuxième génération de BeoPlay H4 qui vous permet de profiter d’un son de très haute qualité sans être gêné par les bruits extérieurs.

Des airs de haut de gamme

Les nouveaux smartphones Oppo Reno4 et Reno4 Pro utilisent la puce Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G avec 12 Go de mémoire vive pour le modèle Pro et 8 pour la version classique. Tous les deux sont équipés d’un écran de OLED de 6,5 pouces 90 Hz pour le Reno4 Pro et 6,4 pouces pour le Reno4. Leur batterie a une capacité de 4000 mAh supportant la charge rapide 65 Watts soit la possibilité de recharger complètement les appareils en moins de 40 minutes, comme les modèles les plus haut de gamme du constructeur. Pour la photo, les Reno4 et Reno4 Pro utilisent le capteur principal 48 mégapixels avec une configuration 12 mégapixels zoom optique 2x et 13 mégapixels pour la version Pro et un bloc 8 mégapixels pour le grand et 2 mégapixels monochrome pour optimiser les portraits pour le Reno4.