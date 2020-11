Le nouveau Huawei Nova 8 SE a des airs d’iPhone 12

Le constructeur Huawei vient de présenter officiellement le nouveau smartphone de milieu de gamme Nova 8 SE. Pour le moment réservé au marché chinois, son design ressemble beaucoup aux lignes utilisées sur les plus récents iPhone 12 disponibles depuis peu sur le marché. En voici tous les détails.

En matière de design, Apple a de très bons arguments pour ses produits. En effet, aucun n’échappe aux coups de crayon experts des designers de la marque à la pomme délivrant à chaque fois des lignes agréables et dont beaucoup s’inspirent ensuite pour le développement de leurs propres appareils. De là à dire que Huawei copie le design des iPhone 12 pour son dernier né, le Nova 8 SE, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Malgré tout, il faut bien reconnaître que des similitudes peuvent être observées.

Quelques similitudes avec l'iPhone 12

L’une d’entre elles est le châssis plutôt carré et les bords normalement arrondis sur les smartphones sous Android qui sont ici plus saillants. Le dos n’a pas de courbure non plus pour rejoindre les côtés de l’appareil. Il est entièrement plat. Enfin, comment ne pas penser au bloc optique photo de l’iPhone 12 et de ses déclinaisons lorsqu’on voit celui proposé par le Nova 8 SE, dans le même coin supérieur à gauche. Il mesure 7,46 mm d’épaisseur contre 7,4 mm pour l’iPhone 12 et ne pèse que 178 grammes.

Et la technique dans tout ça ?

Pour la partie technique, ce n’est pas du tout la même histoire qu’avec le smartphone américain. Le Huawei Nova 8 SE s’appuie sur un écran OLED (tout de même) de 6,53 pouces affichant une définition Full HD+. Il est animé par une puce Mediatek Dimensity 720 ou800, selon la version choisie couplée à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Sa batterie a une capacité de 3800 mAh compatible avec la charge ultra rapide 66 Watts, comme le nouveau Huawei Mate 40 Pro, le plus haut de la gamme.

Pour la partie photo, le nouveau Huawei Nova 8 SE utilise un capteur principal de 64 mégapixels ouvrant f/1.9 accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels pour l’ultra grand angle. Il y a également deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits et réaliser les prises de vue en mode macro. L’appareil est Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 et compatible avec les réseaux de télécommunications 5G. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran.

Le nouveau smartphone Huawei Nova 8 SE a pour le moment été annoncé uniquement pour la Chine pour un prix de 330 € environ. Attendons de voir si le modèle sera aussi proposé en France d’ici quelques semaines/mois.