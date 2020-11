ZTE Axon 20 5G, le tout premier smartphone avec le capteur photo frontal sous l’écran

Cela fait plusieurs années que les constructeurs de smartphones cherchent un moyen de faire disparaître la caméra frontale pour laisser toute la place qu’il mérite à l’écran. Le ZTE Axon 20 sera le tout premier modèle à proposer une telle prouesse technique qui sera, à n’en point douter, reprise chez la concurrence prochainement.

Le nouveau smartphone ZTE aurait presque pu passer inaperçu si ce n’était pas à cause de l’une des plus grandes révolutions de ces derniers mois concernant l’intégration du capteur photo frontal. En effet, présenté récemment par le groupe chinois, il s’agit du premier mobile équipé d’un capteur photo avant caché sous l’écran. Jusqu’ici, on avait droit à une encoche au centre, un poinçon sur le côté ou au milieu du haut de l’écran. Il y a aussi la caméra jaillissante installée sur certains modèles comme le Honor 9X, le Xiaomi Mi 9T ou le Oppo Reno2 Z, par exemple. Oppo avait pourtant présenté un prototype, il y a quelques mois et nul doute que d’autres comme Xiaomi travaille sur ce principe de caméra derrière l’écran. Finalement, c’est ZTE qui sort un mobile ainsi équipé en premier.

Comment ont-ils fait ?

Secret de fabrication oblige, très peu d’informations ont été communiquées au sujet de la technologie et des matériaux utilisés pour arriver à cette prouesse de faire disparaître le capteur sous l’écran. On sait juste que les matériaux sont particulièrement transparents afin de faire entrer un maximum de lumière et proposer des photos convenables, au moins à la hauteur d’un capteur derrière un poinçon. Le traitement d’image, logiciel pour le coup, doit également être très bien ajusté afin d’obtenir des résultats satisfaisants. Sous l’écran, il y a aussi le lecteur d’empreinte digitale pour déverrouiller l’appareil.

La technique dans tout ça ?

Techniquement parlant, le smartphone ZTE Axon 20 est un appareil de milieu de gamme. En effet, il s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 765 5G couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Il y a 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne (extension possible jusqu’à 2 To). L’écran qui peut enfin s’exprimer sur toute sa surface mesure 6,92 pouces au format 20,5:9 avec une définition Full HD+. Il cache donc un capteur de 32 mégapixels pour l’avant. À l’arrière, il y a une configuration à 4 capteurs avec un module principal de 64 mégapixels, un autre de 8 mégapixels pour de l’ultra grand angle et deux autres de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et faire des photos macro. La batterie a une capacité de 4220 mAh compatible avec la charge rapide 30 W.

Pour le moment, le smartphone ZTE Axon 20 5G a uniquement été annoncé pour le marché chinois sans plus de précision sur une date de commercialisation. Toutefois, les précommandes sont déjà ouvertes et le mobile est proposé à partir de 240 € HT.