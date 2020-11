Le retour des Nokia 8000 et Nokia 6300 pour bientôt ?

À l’heure où le marché des smartphones continue de croître, il reste peut-être un peu de place pour quelques modèles originaux. C’est certainement ce que pense HMD Global détentrice de la marque Nokia qui pourrait prochainement ressortir des Nokia 8000 et Nokia 6300 d’antan.

Alors que la bataille des smartphones fait rage et que les constructeurs se disputent les moindre parts de marché perdus par les concurrents, HMD Global pourrait ressortir des vieux modèles, remis au goût du jour afin de faire vibrer la fibre nostalgique chez certain(e)s et proposer aux autres des appareils éprouvés physiquement et technologiquement.

De nouvelles versions compatibles 4G et Wi-Fi

En effet, des mentions indiquant des modèles Nokia 8000 4G et Nokia 6300 4G ont été repérées dans un document listant des téléphones compatibles Wi-Fi prochainement proposés par l’opérateur de téléphonie mobile suédois Telia, aujourd’hui leader sur le marché scandinave. Cela impliquerait que HMD Global pourrait lancer ces téléphones afin de les proposer au sein de sa gamme Nokia Classics. Celle-ci comprend déjà les modèles Nokia 3310 3G (2017), Nokia 2720 Flip, Nokia 8110 4G, Nokia 5310, Nokia 800 Tough (renforcé) et Nokia 225 4G.

Les originaux

Le Nokia 6300 date de 2006. Il embarquait un capteur photo de 2 mégapixels à l’époque et fonctionnait avec le système d’exploitation S40. Le Nokia 8000 original était nettement plus haut de gamme. Il faisait partie de la série 8xxx qui proposait une partie écran coulissante faisant apparaître son clavier pour la saisie de texte ou de numéro de téléphone lorsque cela était nécessaire. Quel bonheur d’utiliser ce mécanisme si satisfaisant. Espérons que la version 2020/2021 en proposera un aussi réussi. Il arborait également une coque en métal du plus bel effet.

Mis à part les mentions des noms des téléphones sur la liste de Telia, aucune information technique n’est encore connue. Les prix et une potentielle date de sortie le sont encore moins, mais comptez sur nous pour vous tenir au courant. Nokia travaillerait également sur un futur modèle haut de gamme, le Nokia 10 Pureview.