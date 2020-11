RED by SFR prolonge la promotion de son forfait mobile 80 Go

La semaine commence bien avec l’annonce, par RED by SFR, de la prolongation de l’offre promotionnelle sur son forfait mobile 80 Go. Vous avez donc jusqu’au 16 novembre pour profiter d’un forfait mobile sans engagement à 15€ seulement.

Forfait mobile sans engagement en promo

RED by SFR a finalement décidé de prolonger sa promotion d’une semaine. Vous avez donc jusqu’au 16 novembre pour souscrire au forfait 80 Go pour 15€ seulement au lieu de 17€. Avec RED, les forfaits sont sans engagement et sans prix qui double après un an. Vous restez libres et bénéficierez de ce tarif promotionnel à vie.

Pour 15€ par mois, vous pouvez profiter de 80 Go en très haut débit avec la possibilité de recharger votre forfait de 1 Go pour 2€ si jamais vous en avez besoin. Le forfait inclus également 10 Go d’internet par mois depuis l’étranger. Côté communication, vous serez ravis d’apprendre que les appels, SMS et MMS sont illimités en France mais également depuis l’Europe et les DOM.

Le petit plus de l’offre du moment, c’est l’accès gratuit à SFR Cloud 100 Go. Vous pouvez ainsi stocker et accéder à tous vos documents partout et en toute sécurité.

Forfait 100 Go à 20€/mois

Si 80 Go ne vous suffisent pas, vous pouvez opter pour le forfait 100 Go à 20€ par mois seulement jusqu’au 16 novembre. Vous avez également la possibilité de recharger 50 Go d’internet pour 10€ si jamais vous arriviez à court de data en fin de mois. Comme pour le forfait 80 Go, c’est sans engagement. Cette offre inclus les communications illimitées. Les appels, SMS et MMS sont donc illimités en France mais également depuis l’UE et les DOM. 10 Go d’internet supplémentaires sont mises à votre disposition pour vos séjours à l’étranger.

