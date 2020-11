L’iPhone 12 mini est déjà en promo à 779 € chez RED

A peine disponible, le tout nouveau bijou de technologie Apple iPhone 12 mini est déjà l’objet d’une promotion chez l’opérateur RED by SFR. Il est en effet proposé à un prix de 779 € au lieu de 809 € pour la version embarquant 64 Go de mémoire interne.

Il y a quelques semaines, Apple annonçait la prochaine disponibilité de ses nouveaux smartphones iPhone 12. Parmi eux, l’un des modèles les plus intéressants est l’iPhone 12 mini. En effet, celui-ci est équipé des mêmes technologies que l’iPhone 12 mais dans un format plus compact, plus pratique et donc plus ergonomique. Facile à prendre en main, l’iPhone 12 mini profite également du même magnifique design que les autres modèles et il est décliné en plusieurs coloris : noir, blanc, bleu, vert ou RED Product (rouge).

Le smartphone 5G le plus fin au monde

Compact, l’iPhone 12 mini est doté d’un écran de 5,4 pouces. Il s’appuie sur une dalle Super Retina XDR avec la technologie OLED affichant une définition de 1080x2340 pixels avec une encoche sur sa partie haute pour intégrer la caméra frontale et un haut-parleur. Il mesure 131,5 x 64,2 x 7,4 mm pour un poids de seulement 133 grammes, ce qui en fait le smartphone 5G le plus fin et le plus léger au monde. Son design est, comme les autres iPhone 12, directement inspiré de l’iPhone 5 avec des lignes saillantes et non pas arrondies comme la quasi-totalité des mobiles sous Android. Il est totalement étanche, car certifié IP68.

Une grande qualité photo dans un format compact

Afin de proposer une très haute qualité photo et vidéo, l’iPhone 12 mini est équipé d’une configuration avec 2 capteurs de 12 mégapixels dont un s’occupe principalement des prises de vue en mode grand angle. Il s’agit des mêmes caractéristiques que l’iPhone 12. À l’avant, c’est aussi un capteur de 12 mégapixels qui est installé embarquant la technologie Apple TrueDepth pour déverrouiller le mobile grâce à la reconnaissance faciale. L’appareil est capable de filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde, devant ou derrière lui. Compatible 5G, il dispose d’une batterie qui se charge aussi bien sans fil qu’avec. Il peut utiliser le système MagSafe d’Apple ou un dispositif plus universel Qi pour cela. Le tout est animé par la puce Apple A14 Bionic avec 4 Go de mémoire vive.

Disponible en précommande, l’iPhone 12 mini version 64 Go est actuellement proposé en promotion chez RED by SFR à 779 € au lieu de 809 €. Vous souhaitez profiter de plus d’espace de stockage ? Aucun problème, les versions 128 et 256 Go sont aussi proposées avec une remise. L’iPhone 12 mini 128 Go chez RED by SFR est affiché à 829 € au lieu de 859 € tandis que l’iPhone 12 mini 256 Go y est disponible pour 949 € au lieu de 979 €.