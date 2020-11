Profitez d’une promotion exceptionnelle sur l’iPhone 12 Pro Max avec RED by SFR

A peine disponible en précommande, le bijou de technologie Apple iPhone 12 Pro Max est déjà en promotion chez l’opérateur RED by SFR. La version embarquant 128 Go de mémoire interne ainsi proposée au prix de 1129 € au lieu de 1259 €.

Après l’annonce et la présentation complète des nouveaux iPhone 12 Apple rend petit à petit ses nouveaux modèles disponibles à l’image de la version la plus haut de gamme, l’iPhone 12 Pro Max. Passez à la vitesse supérieure avec son mobile d’exception qui dépasse toutes les projections en termes de performances et de qualité photo. Profitant d’un design résolument moderne et identique à celui des autres iPhone 12, le Pro Max est le plus grand et celui qui embarque le plus de technologies.

Un très grand écran Super Retina OLED

L’iPhone 12 Pro Max est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces affichant une définition de 1284x2778 pixels soit une densité de 458 ppp. Comme les autres, il a une encoche sur la partie supérieure pour la caméra frontale et l’un des haut-parleurs. Il mesure 160,8 x 78,1 x 7,4 mm pour un poids de 226 grammes. Il est tout aussi fin que l’iPhone 12 mini et, comme lui, il est totalement étanche, car certifié IP68. Il profite également de la même puce Apple A14 Bionic avec 6 Go de mémoire vive contre 4 pour les iPhone 12 mini et iPhone 12.

Un scanner LiDAR en plus

Pour la partie photo, en plus des capteurs disponibles sur les iPhone 12 et iPhone 12 mini, il propose un scanner LiDAR. Celui-ci permet d’optimiser les photos en mode portrait et pourrait servir différentes applications de mesure, notamment pour les professionnels de l’aménagement, par exemple. Il dispose aussi de la technologie Apple TrueDepth pour la reconnaissance faciale et le déverrouillage du mobile. Comme les autres iPhone 12, la version Pro Max peut être rechargée avec ou sans fil, avec MagSafe ou un dispositif Qi, plus universel.

Disponible en précommande, l’iPhone 12 Pro Max version 128 Go est actuellement proposé en promotion chez RED by SFR à 1229 € au lieu de 1259 €. Vous voulez plus d’espace de stockage ? Les versions 256 et 512 Go sont aussi proposées avec une remise. L’iPhone 12 Pro Max 256 Go chez RED by SFR est affiché à 1349 € au lieu de 1379 € tandis que l’iPhone 12 Pro Max 512 Go y est disponible pour 1579 € au lieu de 1609 €.