De 2€ à 5€, découvrez les 3 forfaits mobiles vraiment pas chers Cdiscount Mobile

Une nouvelle promotion voit le jour ce matin chez Cdiscount Mobile ! L’opérateur propose un forfait 80 Go pour seulement 4.99€. Si on rajoute à cela les forfaits 200 Mo et 30 Go à moins de 5 euros, cela fait 3 forfaits mobiles pas chers. Attention les promotions sont à durée limitée, alors après la lecture de cet article, choisissez vite le forfait qui vous convient le mieux.

Un forfait maxi data à moins de 5 euros

Ce matin, Cdiscount Mobile vous fait plaisir en affichant sur son site une nouvelle offre promotionnelle. En effet le forfait 80 Go revient en force et il est seulement à 4.99 euros par mois pendant 6 mois. A partir du 7ème mois, il passera à 16.99€. Vous aurez donc réalisé 72 euros d’économies. Il est bon de savoir que chez Cdiscount Mobile, les forfaits sont sans engagement. Vous restez libres de quitter l’opérateur quand vous le souhaiter et la résiliation reste très facile.

Avec ce forfait mobile pas cher, les communications sont illimitées. Vous avez le droit aux appels, SMS et MMS de manière illimitée en France. Mais en plus, il inclut les communications illimitées depuis plus de 38 destinations en Europe et dans les DOM ainsi que 8 Go d’internet. Attention, après le 20 novembre il sera trop tard !

Un forfait sans engagement 30 Go à moins de 3 euros

Si vous avez besoin de moins de data, tournez-vous vers le forfait 30 Go à 2.99€ pendant 6 mois. Avec un forfait à moins de 3 euros, vous êtes sûrs de réaliser de belles économies sur votre abonnement de téléphone. Après 6 mois, votre abonnement vous sera facturé 12.99€.

Encore une fois, Cdiscount Mobile inclut dans son offre les communications illimitées en France mais aussi depuis plus de 38 destinations ainsi que 10 Go d’internet en 4G depuis ces mêmes destinations. Vous avez jusqu’au 20 novembre pour en profiter !

Un forfait à 2€ à vie

Vous avez un tout petit budget ? Cdiscount Mobile a aussi pensé à vous et vous propose le forfait 200 Mo à 2€ seulement. C’est sans engagement et aucun changement de prix à prévoir après 6 mois ou un an. Ce forfait mobile inclut 200 minutes d’appels ainsi que 200 SMS ou MMS. Vous pouvez utiliser votre forfait aussi bien en France que depuis l’Europe et les DOM.

Cdiscount Mobile utilise les réseaux de SFR, Orange et Bouygues pour vous offrir une prestation de qualité.