Promo Série Free 80 Go, encore quelques heures pour en profiter

Le forfait mobile Série Free 80 Go à seulement 13.99 euros par mois est en promotion depuis quelques jours déjà mais ne l’oubliez pas, cette offre expire ce soir. Il ne vous reste plus que quelques heurs pour profiter d’un forfait maxi data à un petit prix !

Série Free 80 Go à 13.99 euros jusqu’à ce soir

Vous avez jusqu’à ce soir pour profiter de la super promo sur le forfait 80 Go de Free Mobile. Il est en effet à 13.99€ pendant un an. Ensuite, vous basculerez automatiquement sur le forfait 100 Go pour 19.99€.

Ainsi, pendant un an profitez de 80 Go d’internet en 4G+ en France métropolitaine ainsi que des appels illimités vers les mobiles et les fixes. Les SMS et MMS sont aussi en mode illimité et même vers les DOM. En plus, si vous avez prévu un séjour en Europe ou dans les DOM, sachez que 8 go d’internet sont mises à votre disposition.

Forfait Free 100 Go à 19.99€

Après un an d’abonnement, vous aurez la chance de profiter du forfait 100 Go à 19.99€ par mois ou alors d’un forfait illimité si vous êtes un abonné Freebox pour 15.99€, voir même pour 9.99€ seulement pour les abonnés Freebox Pop. Vous bénéficierez de la rapidité de connexion du réseau 4G+ partout en France ainsi que des communications illimitées (appels, SMS et MMS).

Ce forfait inclut également 25 Go d’internet utilisables depuis plus de 65 destinations ainsi que des communications illimitées depuis l’Europe mais également depuis les DOM, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël, Nouvelle-Zélande. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir tout le potentiel de l’application Ligue 1 Uber Eats car elle est incluse.

L’opérateur Free propose des forfaits mobiles très complets et à petit prix. Il serait dommage de ne pas en profiter !