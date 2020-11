Le nouveau Honor 10X Lite est officiel avec un très grand écran et une énorme batterie

Comme prévu, la marque chinoise Honor, filiale de Huawei a officiellement levé le voile sur son nouveau smartphone Honor 10X Lite, le premier d’une longue série. En voici tous les détails.

Après une présentation discrète en Arabie Saoudite, le smartphone Honor 10X Lite s’offre au marché international. Il est désormais disponible en France. Modèle de milieu de gamme, il se décline en plusieurs coloris dont un noir et un vert. Au dos, on peut constater la présence d’un revêtement spécifique qui reflète la lumière, un peu comme les précédents modèles de la marque Honor.

Techniquement, le nouveau smartphone Honor 10X Lite s’appuie sur un écran de 6,67 pouces avec une définition Full HD + de 1080x2400 pixels avec un poinçon au centre, en haut. Il est au format 20:9 et suit une forme 2.5D, c’est-à-dire très légèrement courbé sur les côtés pour mieux se fondre avec les bords de l’appareil. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté du mobile pour être principalement utilisé avec le pouce.

Une puce éprouvée et l’AppGallery embarquée

Le Honor 10X Lite est animé par une puce Kirin 710 gravée en 12 nm avec un circuit graphique ARM Mali-G51 MP4. On peut compter sur 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne extensibles jusqu’à 512 Go avec une carte micro SD. Le mobile supporte deux cartes SIM et profite d’Android 10 avec une surcouche logicielle EMUI 10.1 développée par la marque. Toujours dans l’impossibilité d’utiliser les Google Mobile Services et d’accéder au Play Store, il propose l’alternative AppGallery, comme pour les plus récents mobiles Huawei. Notez qu’il peut offrir le mode d’affichage « livre électronique » pour proposer une expérience de lecture aussi proche que possible du rendu papier.

Configuration photo à 4 capteurs et batterie endurante

Le bloc photo du Honor 10X Lite est une configuration avec 4 capteurs. L’objectif principal est un 48 mégapixels f/1.8 associé à un capteur de 8 mégapixels pour l’ultra grand angle tandis que deux autres de 2 mégapixels servent à l’optimisation des portraits et les prises de vue macro. La caméra frontale est équipée d’un capteur de 8 mégapixels. Le mobile mesure 165,65x76,88x9,26 mm pour un poids de 206 grammes. Il est Wi-Fi ac, 4G, Bluetooth 5.1 et dispose d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 22,5 W.

Le nouveau smartphone Honor 10X Lite est disponible pour un prix officiel de 229 € mais pour son lancement, il est proposé à 199 € sur le site de la Fnac.