Les Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 Pro 5G en approche

Comme pour inonder le marché avec ses appareils, la marque Xiaomi continue de développer son offre de smartphones. Les futurs Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 Pro 5G viennent de passer la certification TENAA, organisme chargé du contrôle des appareils radio en Chine, ce qui signifie qu’ils seront bientôt officiellement dévoilés.

Il y a quelques jours, le site GSMArena a pu repérer des discussions sur les réseaux sociaux chinois autour de deux nouveaux appareils de la marque Xiaomi. Après un examen minutieux des détails techniques, il semble qu’il s’agisse des Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro dans leur version 5G. Peu après, les deux mobiles ont reçu la certification TENAA, l’équivalent du FCC aux États-Unis, un organisme chargé d’établir les tout premiers contrôles sur les équipements dotés de circuits radio. Cela vient confirmer la première information visant à suggérer qu’une sortie de ces deux nouveaux smartphones serait imminente.

Techniquement parlant pour la version classique,

Selon les premiers détails techniques, il semble que le futur smartphone Xiaomi Redmi Note 9 5G porte la référence M2007J22C. Il serait doté d’une puce avec une fréquence d’horloge maximale de 2,4 GHz ce qui pourrait correspondre au processeur Mediatek Dimensity 800U compatible 5G. Comme d’habitude, le constructeur décline les configurations en matière de mémoire vive et de stockage avec trois versions : 4/6/8 Go en RAM et 64/128/256 Go en mémoire interne extensibles. Il y aurait un écran LCD de 6,53 pouces avec une batterie de 5000 mAh. La partie photo s’organise autour d’un capteur principal de 48 mégapixels et un capteur frontal de 13 mégapixels installé derrière un poinçon sur la zone d’affichage.

La version Pro mieux lotie ?

Ce qui pourrait bien être le futur Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G porterait le numéro M2007J17C. Il pourrait être équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 750G compatible 5G et proposer jusqu’à 12 Go de mémoire vive associée à une capacité de stockage de 256 Go au maximum. Il serait équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels et d’une caméra selfie de 16 mégapixels en position centrale.

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant ses deux modèles de Xiaomi mais parions que leur présentation ne devrait plus tarder.