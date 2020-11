Le Samsung Galaxy S21 Ultra ou S30 Ultra sera présenté début janvier avec un nouveau capteur photo

Il semble acquis que la présentation officielle de la prochaine série de smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S21 ou Galaxy S30 sera présentée début janvier. D’ici là, petit à petit, les détails se font de plus en plus précis et la version S21 Ultra ou S30 Ultra pourrait ainsi être équipée du tout nouveau capteur photo Samsung 108 mégapixels à l’arrière.

Au fil des jours qui passent, les rumeurs se font de plus en plus insistantes concernant la période de présentation des futurs modèles haut de gamme de la série S21 ou S30. Elle devrait avoir lieu courant janvier 2021 pour une disponibilité des appareils un peu plus dans le mois. L'idée pour le géant sud-coréen en avançant sa date de présentation, serait d'occuper le terrain médiatique avant la prise de parole de l'un des autres géants du secteur, Huawei. En effet, ce dernier présente la plupart du temps ses smartphones haut de gamme fin février, début mars, souvent à quelques semaines des annonces Samsung. Un nouveau capteur photo 108 mégapixels Si on revient sur le côté technique du futur smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra (ou S30 Ultra), il semble qu'il puisse être doté d'une amélioration significative par rapport au précédent modèle. En effet, il pourrait être équipé du nouveau capteur photo développé par Samsung, un 108 mégapixels ISOCELL HM3 embarquant des pixels de 0,8 µm. Il aurait une meilleure sensibilité à la lumière d'environ 12% par rapport la précédente génération affichant ainsi plus de détails. Le mobile pourrait ainsi être sérieusement aidé lors de conditions de faible éclairage.

Que sait-on d'autre ?

Cdiscount voir Amazon voir l'offre 399,00 € Voir tous les prix Que sait-on d’autre ? Le futur smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra (ou S30 Ultra) pourrait aussi abandonner le capteur 3D ToF monté dans le Galaxy S20 Ultra. Samsung le changerait pour un autofocus laser afin d’obtenir une mise au point plus fiable surtout dans des conditions de faible luminosité ou avec des sujets trop proches, par exemple. Pour le moment, le mystère reste entier sur le nombre exact d’objectifs installés au dos de l’appareil. Toutefois, il semble quasi-sûr que le S21 Ultra sera équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-O avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz compatible HDR10+. Il aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh et serait animé par la future puce haut de gamme Qualcomm Snapdragon 875 dont la présentation officielle devrait avoir lieu début décembre.