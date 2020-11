Des écouteurs Freebuds Pro offerts pour toute précommande du Huawei Mate 40 Pro

Annoncé il y a quelques semaines maintenant, le nouveau smartphone haut de gamme Huawei Mate 40 Pro est actuellement proposé en précommande. Il est accompagné d’une paire d’écouteurs True Wireless Huawei Freebuds Pro offerts chez RED by SFR.

Alors que le produit n’est pas encore officiellement disponible en boutique et même en ligne, RED by SFR vous propose de le précommander sur son site. Ainsi, vous êtes certains d’être parmi les premiers à pouvoir avoir en mains ce smartphone d’exception. Mais outre le fait d’être en avance sur tout le monde, sachez que vous serez livré, en plus, d’une paire d’écouteurs totalement sans fil Huawei Freebuds Pro d’une valeur de 199 €. Vous allez pouvoir profiter de la musique en mode libre avec une grande qualité de son dans le creux de vos oreilles.

Une belle remise et la possibilité de payer en plusieurs fois

Grâce à cette offre, le smartphone Huawei Mate 40 Pro avec les écouteurs FreeBuds Pro est disponible à 1199 € au lieu de 1398 €, soit une remise de 199 € à valoir pour toute précommande passée sur le site RED by SFR. Notez, pour plus de facilité, qu’il est possible de payer en plusieurs fois, 4 fois sans frais. Il faut juste souscrire à un forfait mobile sans engagement auprès de RED by SFR.

Le plus haut de gamme

Rappelons que le smartphone Huawei Mate 40 Pro est le modèle le plus haut de gamme du constructeur chinois. Il propose un design renversant avec un dos aux reflets mystiques et un très large écran de 6,67 pouces AMOLED incurvé sur les deux côtés. Il est animé par la toute nouvelle puce Kirin 9000 associée à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Sa partie photo est peut-être la plus impressionnante avec ses capteurs de 50, 20 et 13 mégapixels offrant ce qui se fait de mieux aujourd’hui en matière de photographie avec un smartphone.