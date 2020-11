Il y a un bouton secret sur votre iPhone et vous ne l’avez certainement pas remarqué

Votre iPhone a reçu un nouveau bouton récemment. Non, ne vous inquiétez pas, aucun agent d’Apple n’est venu à votre insu vous coller une nouvelle touche sur votre smartphone préféré. Il s’agit simplement d’une nouvelle fonctionnalité rendue possible grâce à la mise à jour d’iOS 14. En voici tous les détails.

Normalement, une fois que les appareils électroniques sont commercialisés, il n’est plus vraiment possible de les faire évoluer mis à part quelques rares exceptions. Toutefois, contre toute attente, la firme de Cupertino réussit à proposer une nouvelle fonctionnalité qui peut s’avérer extrêmement utile sur les nouveaux comme les iPhone des précédentes générations. Celle-ci est devenue possible grâce à la nouvelle version du système Apple iOS 14.

Disponible pour tous les iPhone sous iOS 14

Baptisée Back Tap, cette fonction est donc désormais disponible sur tous les iPhone sous iOS 14 et supérieure. Elle transforme l’intégralité de l’arrière du mobile en un bouton tactile géant sur lequel il est possible de taper deux fois pour déclencher une action ou trois fois pour en lancer une autre. Apple n’a pas beaucoup pris la parole sur cette fonction. Elle est disponible dans les paramètres du smartphone dans la rubrique Accessibilité.

Quelques possibilités et bien plus encore

L’idée de la fonction Back Tap est de proposer aux utilisateurs des possibilités supplémentaires d’interaction avec leur appareil. Il est ainsi possible d’ouvrir le sélecteur d’applications, le menu de notifications ou le centre de contrôle du mobile. On peut également faire défiler une page web, déclencher l’assistant personnel Siri ou faire une capture d’écran. En plus, vous pouvez lier la fonction avec les raccourcis ce qui permet d’avoir beaucoup plus de possibilités d’action et ne cantonne pas Back Tap à seulement trois ou quatre. Les effets peuvent être, de cette manière, beaucoup plus personnels.

Et pour Android ?

Pour sa part, le système de Google s’est aussi essayé à développer ce type de fonctionnalité pour Android 11 avant, finalement, d’abandonner pour la version définitive du système. Elle aurait permis de lancer l’assistant vocal ou l’application d’appareil photo. Elle aurait aussi pu assurer le contrôle de la lecture multimédia. Toutefois, un développeur a repris la fonction à son compte et développe une application plutôt fonctionnelle baptisée Tap Tap pour le moment en mode alpha.