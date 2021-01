Smartphone haut de gamme : Samsung Galaxy Note 20 5G contre Oppo Find X2 Pro, lequel est le meilleur ?

Dans le secteur des smartphones haut de gamme, on s'attend à disposer du meilleur parmi les meilleurs. Aussi, pour vous aider à faire un choix aussi éclairé que possible, voici les principaux critères à prendre en compte si vous hésitez entre le Samsung Galaxy Note 20 5G ou le Oppo Find X2 Pro.

Esthétiquement, c’est toujours une affaire personnelle mais ce que nous pouvons mettre en avant, ce sont les finitions luxueuses du Find X2 Pro d’Oppo et notamment sa version avec du simili cuir au dos et les touches dorées qui s’harmonisent parfaitement avec les lignes fines de l’appareil. Le Galaxy Note 20 n’a pas à rougir avec une forme très agréable en main, un excellent toucher et visuellement très agréable à regarder. Il dispose d’un stylet dans les mêmes finitions que le mobile et c’est un vrai plus à l’usage lorsqu’on en prend l’habitude. Le smartphone de Samsung est proposé en bronze, vert ou gris alors que le Oppo Find X2 Pro est décliné en noir ou orange (cuir vegan). Ce dernier pèse 200 grammes (217 grammes pour la version noire) contre 192 grammes pour le Galaxy Note 20 5G.

8 ou 12 Go de RAM, finalement peu de différence ?

Pour la partie technique, le Oppo Find X2 Pro s’appuie sur l’une des puces les plus puissantes de l’année 2020, un Snapdragon 865 associé à 12 Go de RAM tandis que les performances du Exynos 990 installé dans le Galaxy Note 20 ne déméritent pas aussi gravé en 7 nm, il est couplé, cette fois à 8 Go de mémoire vive. Les deux offrent une excellente expérience applicative sans aucune saccade et sauront toujours répondre présent à tout moment de la journée. Ils offrent également à peu près la même autonomie depuis leur batterie de 4300 mAh et 4260 mAh pour, respectivement, le Galaxy Note 20 5G et le Find X2 Pro.

Même taille d’écran mais des définitions et fréquence de rafraîchissement différents

L’écran du Galaxy Note 5G fait 6,7 pouces avec l’un des meilleurs affichages du plateau offrant une définition de 1080x2400 malgré tout moindre que celle de 1440x3168 pixels du Oppo Find X2 Pro sur la même taille en diagonale avec des bords incurvés et offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un vrai plus là où le Galaxy Note 20 5G reste à 60 Hz. Les deux mobiles sont compatibles 5G et proposent le Wi-Fi 6.

Pour la partie photo, le Galaxy Note s’appuie sur une configuration à 3 capteurs avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres de 12 mégapixels. L’appareil est capable de filmer avec une définition 8K si vous disposez d’une télévision compatible.



Pour le Oppo Find X2 Pro, on peut compter sur un capteur principal de 48 mégapixels avec un autre, aussi de 48 mégapixels et un troisième objectif de 13 mégapixels. Le Find X2 Pro propose un très haut niveau de zoom, très agréable et facile à utiliser. D’après le laboratoire indépendant DxOMark, le Oppo Find X2 Pro obtient de meilleurs résultats photographiques que le Samsung Galaxy Note 20 5G.

Le smartphone Samsung Galaxy Note 20 5G est disponible pour un prix de 799 € alors que le Oppo Find X2 Pro est proposé à un prix de 899 €.